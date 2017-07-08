Galatasaray - Diosgyor maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı saat kaçta?

Galatasaray ile Macar Takımı Diosgyor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından beklenen maçın karşılaşma bilgileri merak ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'nın Samorin kentinde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sürdüren Galatasaray bugün Macaristan ekibi Diosgyor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Diosgyor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY- DİOSGYOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Diosgyor hazırlık maçında bu akşam mücadele edecek. Galatasaray - Diosgyor hazırlık maçı, Macaristan'ın Györ kentinde TSİ 20.30'da başlayacak. Karşılaşma D Smart kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY DIOSGYOR HAZIRLIK MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Sarı-kırmızılı kulüp, bu akşam oynanacak maçın seyircisiz oynanacağını "Macaristan'ın Györ kentindeki ETO Park'ta oynanacak mücadele Macar makamlarının izni olmadığı için seyircisiz oynanacaktır." ifadeleriyle duyurdu.



GALATASARAY'IN AVRUPA MACERASI 20 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Östersund ile 20 Temmuz'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda rövanş karşılaşması saat 20:30'da başlayacak.

Eleme turunun ilk mücadelesi 13 Temmuz'da İsveç'te oynanacak. Bu karşılaşmanın başlangıç saati ise 20:00...

Bir sene aranın ardından Avrupa Kupaları'na dönen Sarı-Kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlıyor. 3. ön eleme turu karşılaşmaları 27 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Grup aşamasının belirleneceği play-off turu ise 17-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

GARRY RODRİGUES: KİM OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM

Galatasaray'ın Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı futbolcusu Garry Rodrigues, bu sezon iyi mücadele ederek gerçek performansını göstermek istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcular Rodrigues ve Martin Linnes, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yapılan otelde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Garry Rodrigues, kendilerini çok önemli bir sezonun beklediğini dile getirerek, "Kendimi çok fazla anlatmak istemiyorum. Şu anda yapmam gereken en iyi şekilde yeni sezona hazırlanmak. Bunu da yapıyorum. Beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. Böyle bir camiada beklentilerin yüksek olması normal. Bu sezon sahada göstereceğim performansla kim olduğumu göstermek istiyorum." diye konuştu.

Sezonu erken açmalarının bir problem oluşturmayacağını anlatan Rodrigues, "Hedefimiz şampiyon olmak. Haziranda da temmuzda da açsan hedef bu. Dolayısıyla çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." şeklinde görüşünü aktardı.

Garry Rodrigues, takımdan ayrılan Armindo Bruma'nın geçen sezon iyi bir performans ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bruma geçen sezon takıma çok önemli katkı sağladı ama şu an aramızdan ayrıldı. Ben ve takım arkadaşlarım var. O yüzden Bruma'nın takımdan ayrılmasının çok büyük problem olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kanat oyuncularının orta sahada görev alan futbolcularla ilişkilerinin önemli olduğunu belirten Rodrigues, şunları kaydetti:

"Bizde bu mevkide oynayan Sneijder ve Belhanda çok güçlü isimler. Şu anda Belhanda bizimle beraber. Antrenmanlarda da kalitesini rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Aramızda da güzel bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Ancak isim kim olursa olsun benim bireysel olarak çok çalışmam lazım."

LİNNES: "TAKIM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Sarı-kırmızılıların Norveçli futbolcusu Martin Linnes de takıma en iyi katkıyı vermek için elinden geleni yapacağını belirterek, "Önemli olan takıma katkı vermem. Tamamen odaklandığım bu. Asıl mevkim sağ bek. Geçen sezon hocam bana 'Sana sol bekte ihtiyacım var.' dediğinde ve o bölgede oynadıktan sonra kendimi iyi hissettim. Burada önemli olan takıma en iyi katkıyı verebilmek. Nerede görev verilirse verilsin takım için elimden geleni yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda farklı bir lig yaşayacaklarını dile getiren Linnes, "Normalde hazırlık kampından sonra ilk resmi maçınız ligde olur. Biz lig maçı oynamadan resmi maçlara çıkacağız. Ancak bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Yapmamız gereken Avrupa Ligi'ndeki maçımıza odaklanmak. Hocamızda bizi en iyi şekilde hazırlıyor." şeklinde görüş belirtti.

Norveçli futbolcu, aynı mevkide forma giydiği Sabri Sarıoğlu'nun takımdan ayrıldığını hatırlatarak, "Sabri çok uzun zaman bu camiaya hizmet etti. Geçen sezon da benim pozisyonumda oynuyordu. Kendisi aramızdan ayrıldı. Artık birinin çıkıp sağ bek pozisyonunu devralması gerekiyor. Umarım bu ben olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Martin Linnes, takımın yeni transferleri Maicon ve Gomis ile ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Maicon, Brezilya'da devam eden bir ligden geldi. Şu anda hazır. Fiziksel duruşu gayet iyi bir arkadaşımız. Hava toplarında çok etkili, defansif yetenekleri çok üst düzeyde. Diğer taraftan da top hakimiyetini iyi yapabilen bir oyuncu. O yüzden Maicon transferinin çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Gomis de çok kaliteli bir isim. Özellikle bitiriciliği yüksek bir futbolcu. Bizim yapmamız gereken onu ceza sahasında daha fazla topla buluşturmak. Öyle yaparsak daha fazla gol atacaktır. Genel olarak baktığımızda aramıza katılan üç ismin de kaliteli olduğunu düşünüyorum. Onlarla oynamak için sabırsızlanıyorum."

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