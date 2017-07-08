Trabzonspor'un 121. yabancı futbolcusu Kucka

1967'de kurulan ve ilk olarak 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a imza attırdı.

Bu sezon Belçikalı Bongonda'yı transfer ederek ilk yabancı transferini gerçekleştiren Karadeniz ekibinin ikinci olarak anlaşmaya vardığı Jurec Kucka, 121. yabancı oyuncu olarak tarihteki yerini aldı.

USTA'NIN 14. YABANCISI

Trabzonspor, Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın 1,5 yılı aşkın görev süresi içinde ise 14 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Usta döneminde İlk olarak pilot takım 1461 Trabzon'dan Serge Akakpo'yu renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, Fabian Castillo, Hyun Jun Suk, Jan Durica, Luis Ibanez, Matus Bero, Ogenyi Onazi, Ramil Sheidaev, Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani, Hugo Rodallega, Theo Bongonda ve Juraj Kucka olmak üzere 14 yabancı oyuncu transferi yaptı.

BREZİLYALI OYUNCULAR İLK SIRADA

Trabzonspor'da en fazla transfer yapılan futbolcular arasında Brezilyalı oyuncular, ilk sırada yer aldı.

Bordo-mavililer, 12 transferle en fazla yabancı oyuncuyu Brezilya'dan kadrosuna dahil etti. Belçika ve Polonya'dan 7'şer oyuncu alan Karadeniz ekibi, Yugoslavya dağılmadan önce bu ülkeden, Gürcistan ve Slovakya'dan 6'şar oyuncu kadrosuna kattı.

Gana'dan 5, Ukrayna ve Nijerya'dan 4'er, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, Arjantin, Kolombiya'dan 3'er, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda, Senegal, Güney Kore'den 2'şer, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ile Togo'dan da 1'er oyuncu bordo-mavili takımda forma giydi.

KUCKA TAKIMDAKİ 13. YABANCI OLDU

Kucka'nın transferiyle bordo-mavili takımda sözleşmeli yabancı oyuncu sayısı da 13'e yükseldi.

Karadeniz ekibinin, Esteban, Medjani, Mas, Pereira, Durica, Castillo, Ibanez, Bero, Onazi, N'Doye, Rodallega, Bongonda ve Kucka olmak üzere 13 yabancı oyuncusu bulunuyor.

Trabzonspor'da sadece 13 yabancı arasında Arjantinli Ibanez, kamp kadrosunda yer almıyor.

EN FAZLA SLOVAK OYUNCU VAR

Trabzonspor'un mevcut kadrosunda en fazla Slovak futbolcu bulunuyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da bordo-mavili takımda görev yaptığı üçüncü dönemde en fazla Slovak futbolcuları tercih etti.

Karadeniz ekibinin kadrosunda Jan Durica, Matus Bero ve son transfer Juraj Kucka olmak üzere 3 oyuncuyla Slovak futbolcular ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavililerde 2'şer Kolombiyalı ve Arjantinli, 1'er de Kosta Rikalı, Cezayirli, Portekizli, Nijeryalı, Senegalli ve Belçikalı futbolcu bulunuyor.

Yeni sezon öncesi Trabzonspor'un kadrosunda 9 ülkeden 13 yabancı yer alıyor.