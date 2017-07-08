Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi tecrübesini artırdı

Geçen sezon Barcelona'dan Adriano Correia'nın yanı sıra Liverpool ve Ajax formalarıyla bu organizasyonun grup mücadelesinde birçok maça çıkan Ryan Babel'i alan, ayrıca bir başka deneyimli Ricardo Quaresma'yı kadrosunda bulunduran siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük deneyime sahip Pepe'yi de Real Madrid'den transfer etti.

Avrupa'nın en önemli savunma oyuncularından biri olan Pepe, Porto'da kendini göstermeye başladığı Şampiyonlar Ligi deneyimini Real Madrid formasıyla en üst seviyeye taşıdı. Porto kariyerinde Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda 18 kez sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, Real Madrid döneminde ise toplam 71 karşılaşmada görev aldı. Porto ile Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez gol sevinci yaşayan Portekizli futbolcu, Real Madrid kariyerinde ise bir kez rakip fileleri havalandırdı.

3 KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Yeni sezonda deneyimiyle özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a katkı vermesi beklenen Pepe, bu organizasyonda 3 kez kupa sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanan Real Madrid'in formasını giydi.

BEŞİKTAŞ'IN İLK HAMLESİ ADRİANO OLMUŞTU

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin deneyimine yönelik ilk hamlesi Adriano Correia ile olmuştu. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun başında İspanya'nın bir başka iddialı takımı Barcelona'dan Adriano'yu kadroya dahil etti.

İspanya'da ilk olarak Sevilla forması giyen ve bu takımda 10 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, Barcelona'da ise aynı organizasyonda 34 kez görev aldı. Geçen sezon da Beşiktaş ile 6 kez şans bulan Adriano, toplam 50 Şampiyonlar Ligi maçı oynadı.

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonunda 3 golü bulunan Adriano, Barcelona'nın kupayı aldığı 2014-2015 ile 2010-2011 sezonlarında kadroda yer aldı.

BİR BAŞKA HAMLE RYAN BABEL

Beşiktaş, Adriano ve Pepe'nin yanı sıra Liverpool ve Ajax ile Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonda yer alan Ryan Babel'i de geçen sezonun devre arasında transfer etmişti. Babel, Ajax ve Liverpool dönemlerinde toplam 36 Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.

Geçen sezon siyah-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Babel, 2017-2018'de deneyimli olduğu Şampiyonlar Ligi'nde takımına katkı verecek isimlerden biri olacak.

QUARESMA DA TECRÜBELİ İSİM

Siyah-beyazlı ekipte 5. sezonunu geçirecek Ricardo Quaresma da takımın en tecrübeli isimlerden biri olarak yer alıyor. Geçen sezon siyah-beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 6 maçta da görev alan Portekizli oyuncu, kadrosunda yer aldığı 4 takımda şu ana dek 53 karşılaşmaya çıktı. Quaresma, 2009-2010'da Şampiyonlar Ligi'nde kupayı müzesine götüren Inter'in kadrosunda bulunuyordu.

TAKIMIN DİĞER TECRÜBELİ OYUNCULARI

Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon fazla şans bulmayan Gökhan İnler'in yanı sıra Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca da takımın tecrübeli isimleri olarak dikkati çekiyor. Gökhan İnler, Napoli ve Beşiktaş formalarıyla 18 kez grup maçlarında şans bulurken, Huthcinson ile Gökhan Gönül de 12'şer kez grup mücadelesinde şans buldu.

Takımın yeni sezon çalışmalarına henüz katılmayan Anderson Talisca da 14 Şampiyonlar Ligi maçında kendini gösterdi.

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