Beşiktaş taraftarının Diego Costa yorumları rekor kırdı! (Diego Costa kimdir?)

Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Diego Costa çılgınlığı yaşanıyor! İspanyol golcü, Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasından paylaşılan bir içeriği beğenmesi üzerine yapılan "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) yorumu kampanyası başlamıştı. Yapılan bu yorumlar rekor sayıya yani 2.2 milyona ulaştı. Bu da Instagram'da Selena Gomez'in en çok yorum alan paylaşım rekorunu kırması anlamına geliyor.

Londra ekibinin menajeri Antonio Conte'nin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Diego Costa'nın ayrılma ihtimal yüksek görünüyor. Eski kulübü olan Atletico Madrid'e dönebileceği iddia edilen yıldız golcünün önündeki engel ise Atletico Madrid'e verilen transfer yasağı. Costa, eski kulübüne dönmesi halinde 1 Ocak 2018'e kadar forma giyemeyecek.

Beşiktaş taraftarının başlattığı çılgın kampanya İngiltere basınının da gündemine geldi. Mirror haberleştirdiği içeriği "Belki de Beşiktaş'a gider, taraftarları bunu hayal edebiliyor." ifadelerine yer verirken "Diego Costa hangi takıma gider?" diye bir anket de yaptı.

DIEGO COSTA KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 7 Ekim 1988 (28 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Lagarto / Brezilya

BOYU: 1,86 m

UYRUĞU: İspanya

MEVKİ: Santrfor

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 50 milyon €

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 42 maç 22 gol 8 asist 11 sarı kart

OYNADIĞI TAKIMLAR: Braga, Penafiel, Atletico Madrid, Celta Vigo, Real Vallodolid, Rayo Vallecano, Chelsea

Diego Costa

Diego Costa Beşiktaş

Diego Costa Instagram

Diego Costa rekor