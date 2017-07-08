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FUTBOL

Sosyal medyada Sneijder çılgınlığı! (Sneijder transfer)

Sosyal medyada Sneijder çılgınlığı!

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:20:10

  • 1 Sosyal medyada Sneijder çılgınlığı!
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    Tudor'un gelişiyle en çok tartışılan isimlerin başında gelen Wesley Sneijder'ın Galatasaray macerası sona erecek gibi görünüyor.

  • 2 Sosyal medyada Sneijder çılgınlığı!
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    Son olarak Sneijder'ın giydiği 10 numaralı formanın yeni transfer Belhanda'ya verilmesi ayrılığın kesinleştiği şeklinde yorumlandı.

  • 3 Sosyal medyada Sneijder çılgınlığı!
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    Bu gelişmenin ardından Twitter'da bazı Galatasaraylılar Hollandalı'ya #10NumaraWesleySneijder hashtag'i ile destek verdi.

  • 4 Sosyal medyada Sneijder çılgınlığı!
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    Yıldız futbolcuyu kendi takımında görmek isteyen Fenerbahçeliler ise #SneijderComeToFener hashtag'i ile altında mesaj yağdırdı. Sneijder'a Fenerbahçe forması montajlanmış fotoğraflar paylaşıldı.

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    İşte o mesajlardan bazıları:

     

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2000
YORUMLAR 5
  • Misafir
    Misafir
    Geleceğin i sanmıyorum ama inşallah gelir bn çok istiyorum ..
  • Misafir
    Misafir
    YOLUN ACIK OLSUN HOLLANDALI....
  • Misafir
    Misafir
    Sıcakların yan etkisi
  • Misafir
    Misafir
    kop gel gunahlarindan
  • Misafir
    Misafir
    mahmut Uslu : Gelse nerde oynıcak
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