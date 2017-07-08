FUTBOL
Sosyal medyada Sneijder çılgınlığı! (Sneijder transfer)
Sosyal medyada Sneijder çılgınlığı!
08 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:20:10 | Güncelleme: 16:35:53
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Tudor'un gelişiyle en çok tartışılan isimlerin başında gelen Wesley Sneijder'ın Galatasaray macerası sona erecek gibi görünüyor.
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Son olarak Sneijder'ın giydiği 10 numaralı formanın yeni transfer Belhanda'ya verilmesi ayrılığın kesinleştiği şeklinde yorumlandı.
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Bu gelişmenin ardından Twitter'da bazı Galatasaraylılar Hollandalı'ya #10NumaraWesleySneijder hashtag'i ile destek verdi.
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Yıldız futbolcuyu kendi takımında görmek isteyen Fenerbahçeliler ise #SneijderComeToFener hashtag'i ile altında mesaj yağdırdı. Sneijder'a Fenerbahçe forması montajlanmış fotoğraflar paylaşıldı.
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İşte o mesajlardan bazıları:
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"Sneijder biz şampiyonluğu kaybettiğimizde 'Fener Ağlama' diyip bizi teselli eden bir adam, onun yeri Fenerbahçe'dir"
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"SEN GEL HEP BERABER 'FENER AĞLAMA' DİYELİM BE ADAM"
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"Yürü, hâlâ ne diye kendinle savaştasın ?
Van Persie'nin Fenerbahçe'ye geldiği yaştasın.!"
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"Fener Ağlama' diyerek ezeli rekabeti ve dostluğu pekiştirmeye çalışan adam"
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"Sen olmazsan Volkan'a kim kalecilik antrenmanı yaptıracak"
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"Ya gelip bu filmde başrol olursun ya da başka filmlerde figüran."
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"BÜYÜK AŞKLAR KAVGAYLA BAŞLAR KOP GEL "
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"Hani demiştin ya ''Fener ağlama'' diye. O günkü vicdanından belliydi senin Fenerbahçe'li olduğun."
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"Elde sensin, dilde sensin, gönüldesin baştasın...
Alex'in kalbimizi fethettiği yaştasın!"
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"Hadi gel müjdeler ver gözlerimdeki yaşları sil yeter"
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"Gel ki ağlamayalım 1 sezon daha"
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"Beraber ağlar beraber güleriz sen yeter ki gel"
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"Gelir ve form yakalarsa UEFA şampiyonu oluruz."
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"Orta saha olsun da isterse ağlama desin isterse zırlama."
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