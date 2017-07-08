Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satışa çıktı! Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları ne kadar?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün tanıtımı yapılan yeni sezon formalarının, Fenerium mağazaları, Fenerium e-ticaret sitesi (www.fenerium.com.tr), adidas yetkili satış noktaları ve shop.adidas.com.tr/fenerbahce adresinden satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, yetişkin formalarının 169, genç formalarının 129, çocuk formalarının ise 119 liradan satışa çıktığı aktarıldı.

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