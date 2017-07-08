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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satışa çıktı! Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satışa çıktı

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar satışa çıktı

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:23:16 Güncelleme: 16:27:10

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün tanıtımı yapılan yeni sezon formalarının, Fenerium mağazaları, Fenerium e-ticaret sitesi (www.fenerium.com.tr), adidas yetkili satış noktaları ve shop.adidas.com.tr/fenerbahce adresinden satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, yetişkin formalarının 169, genç formalarının 129, çocuk formalarının ise 119 liradan satışa çıktığı aktarıldı.

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