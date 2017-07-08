Fenerbahçe Volkan Şen'in sözleşmesini feshetti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Volkan Şen ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, futbolcunun ödeyeceği 1 milyon € karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."

30 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 76 resmi maçta 8 gol atıp, 13 asist yapmıştı.

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Volkan Şen Fenerbahçe

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