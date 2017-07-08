Fenerbahçe Volkan Şen'in sözleşmesini feshetti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
" Volkan Şen ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, futbolcunun ödeyeceği 1 milyon € karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."
30 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 76 resmi maçta 8 gol atıp, 13 asist yapmıştı.
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YORUMLAR 6
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Misafir 7 saat önceBaşakşehir almalı30
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Misafir 7 saat önceBursaspor tekrar alırsa iş yapar ama takımın gururu kalmaz30
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Misafir 7 saat öncegelen Volkan'ı tutacakmı acaba çok merak ediyorum30