ÖNE ÇIKANLAR
Volkan Şen
FUTBOL

Fenerbahçe Volkan Şen'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe Volkan Şen'in sözleşmesinin feshini duyurdu

Fenerbahçe, tecrübeli orta saha Volkan Şen'in sözleşmesinin feshedildiğini resmen duyurdu

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 17:38:05 Güncelleme: 18:32:52

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Volkan Şen ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, futbolcunun ödeyeceği 1 milyon € karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."

30 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 76 resmi maçta 8 gol atıp, 13 asist yapmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 6
  • Misafir 7 saat önce
    Başakşehir almalı
  • Misafir 7 saat önce
    Bursaspor tekrar alırsa iş yapar ama takımın gururu kalmaz
  • Misafir 7 saat önce
    gelen Volkan'ı tutacakmı acaba çok merak ediyorum
Tüm yorumları göster(6)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER