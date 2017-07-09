Fenerbahçe: 2 - CS Juventus: 3 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Romanya'nın Juventus Bükreş takımına 3-2 yenildi.

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki tesislerinde devam eden Fenerbahçe, Düzce 18 Temmuz Stadı'nda Romanya temsilcisiyle karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımını sahaya kalede Volkan Demirel, savunmada ise Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım dörtlüsüyle sürdü. Savunmanın önünde Ozan Tufan ve Josef de Souza'ya şans veren Kocaman, kanatlarda ise yeni transfer Mathieu Valbuena ile Aatıf Chahechouhe'yi oynattı. Yeni transferlerden Mehmet Ekici, forvet arkası oynarken, ileri uçta Robin van Persie forma giydi.

Maça kötü başlayan Fenerbahçe, 5. dakikada Musca Andrei, 17. dakikada Bajenaru Liviu ve 43. dakikada Petre Ciprian'ın gollerine engel olamadı ve Juventus Bükreş, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 55. ve 66. dakikalarda Mehmet Ekici'yle iki gol bulan Fenerbahçe, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde ikinci yarıda İsmail Köybaşı, Alper Potuk ve Miroslav Stoch'un yanı sıra genç oyuncular Oğuz Kaan Güçtekin, Samed Karakoç ve Ahmet Han Köse de forma giydi.

Fenerbahçe'nin diğer yeni transferleri kaleci Carlos Kameni ile Nabil Dirar, kampa geç katıldıkları için kadroda yer almadı. Kocaman, bu isimlerin yanı sıra Salih Uçan ve milli takım izninden dolayı kampa geç gelen Simon Kjaer, Martin Skrtel ile sakatlığı bulunan Jose Fernandao'ya da hazırlık maçında görev vermedi.

Attığı iki golle ön plana çıkan yeni transfer Mehmet Ekici, 69. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyerek yerini Samed Karakoç'a bıraktı. Bir başka yeni transfer Valbuena ise ilk 45 dakika forma giydi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, maçın ilk yarısında stoperde Roman Neustaedter'in yanında Mehmet Topal'ı ikinci devrede ise De Souza'yı oynattı.

Öte yandan yaklaşık 4 bin taraftarın izlediği maçın biletlerinden elde edilen gelir, Düzcespor Kulübü'ne bırakıldı.

Bu karşılaşmayla ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, bu akşam İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertliler, 11 Temmuz Salı günü yurt dışı kampı için İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek.

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