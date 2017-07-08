Fenerbahçe: 2 - CS Juventus: 3 | MAÇ SONUCU

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Rumen ekibi CS Juventus ile hazırlık maçında karşılaştı.
Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Carlos Kameni'yle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena karşılaşmaya 11'de başladı.
Düzce'de oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe ve Robin Van Persie 11'iyle başladı.
CS Juventus ise, Relu Stoian, Ovidiu Morariu, Marian Dean Beta, Alexandru Benga, Florin Stefan, Madalin Mihaescu, Liviu Bajenaru, Ciprian Petre, Simon Moise Mazarache, George Mares, Andrei Musca 11'iyle sahadaki yerini aldı.
Mücadeleye hızlı başlayan CS Juventus, 4. dakikada Andrei Musca'nın golüyle 1-0 öne geçti.