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FUTBOL

Fenerbahçe: 2 - CS Juventus: 3 | MAÇ SONUCU

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 20:17:52

  • 1 Fenerbahçe: 2 - CS Juventus: 3 | MAÇ SONUCU
    1 | 11

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Rumen ekibi CS Juventus ile hazırlık maçında karşılaştı.

  • 2 Fenerbahçe: 2 - CS Juventus: 3 | MAÇ SONUCU
    2 | 11

    Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Carlos Kameni'yle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena karşılaşmaya 11'de başladı.

  • 3 Fenerbahçe: 2 - CS Juventus: 3 | MAÇ SONUCU
    3 | 11

    Düzce'de oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe ve Robin Van Persie 11'iyle başladı.

  • 4 Fenerbahçe: 2 - CS Juventus: 3 | MAÇ SONUCU
    4 | 11

    CS Juventus ise, Relu Stoian, Ovidiu Morariu, Marian Dean Beta, Alexandru Benga, Florin Stefan, Madalin Mihaescu, Liviu Bajenaru, Ciprian Petre, Simon Moise Mazarache, George Mares, Andrei Musca 11'iyle sahadaki yerini aldı.

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  • 5 Fenerbahçe: 2 - CS Juventus: 3 | MAÇ SONUCU
    5 | 11

    Mücadeleye hızlı başlayan CS Juventus, 4. dakikada Andrei Musca'nın golüyle 1-0 öne geçti.

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 4
  • Misafir
    Misafir
    Aykut Hoca'nın maaşını bilen var mı ?
  • Misafir
    Misafir
    Aykut kocaman hoşgeldin başlangıca bak ya olmaaaz bu hocaylaa
  • Misafir
    Misafir
    Volkan şimdiden yatmaya başlamış
  • Misafir
    Misafir
    Süper başlangıç.Böyle devam fb
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