Beşiktaş transfer haberleri - Beşiktaş, Gökhan İnler'in sözleşmesini feshetti

Geçtiğimiz sezonun başında İngiltere Premier Ligi Şampiyonu Leicester City'den transfer edilen Gökhan İnler, siyah-beyazlı formayla ligin ilk yarısında oynama imkanı bulsa da ikinci yarıda kadroya girmekte zorlanmıştı.

DHA'nın haberine göre, daha fazla süre almak istediğini her fırsatta dile getiren İnler, bu sezon kadroya girme şansının çok fazla olmadığını düşündüğü için yönetime ayrılma isteğini iletti. Beşiktaş yönetimi tarafından bu isteği olumlu karşılanan Gökhan İnler için teknik direktör Şenol Güneş'in de görüşünü alan yönetim, tecrübeli hocanın "Gidebilir" sözleri üzerine İnler'in isteğini yerine getirdi ve oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bu akşam Beşiktaş ile son idmanına çıkan İnler, idman sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.



"FENERBAHÇE VEYA GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM"

Gökhan İnler, ayrılma sürecinde siyah-beyazlı yönetime Fenerbahçe veya Galatasaray'a gitmeyeceğine dair söz verdi. Beşiktaş yönetiminin "Artık serbest futbolcusun, istediğin yere gidebilirsin" demesine rağmen Gökhan İnler "Serbest olabilirim ama Beşiktaşlıyım. Siz de bana büyük bir jest yapıyorsunuz. Bu yüzden hiçbir şekilde Galatasaray veya Fenerbahçe'ye gitmeyeceğimin sözünü veriyorum. Bu benim kendi sözümdür" diyerek Fenerbahçe ve Galatasaray'a daha ilk günden kapıyı kapatmış oldu. Gökhan İnler'e Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe'nin ilgisi olduğu ve oyuncunun büyük bir ihtimal bu takımlardan birine transfer olacağı öğrenildi.

beşiktaş

gökhan inler

gökhan inler fenerbahçe

Gökhan İnler son dakika