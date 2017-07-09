Galatasaray: 2 - Diosgyor: 0 | MAÇ SONUCU

Galatasaray hazırlık maçında Diosgyor ile karşılaştı.

Maçın 34. dakikasında Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Younes Belhanda, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

43. dakikada Younes Belhanda sakatlık geçirerek yerini Yasin Öztekin'e bıraktı.

İlk yarısı 1-0 sona eren maçın 58. dakikasında Eren Derdiyok penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Bafetimbi Gomis, 65. dakikada Eren Derdiyok yerine oyuna dahil oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, sarı-kırmızılılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY: 2 - GYÖR: 0

STAT: ETO Park

HAKEMLER: Balint Juhasz, Peter Strobl, Zoltan Strobl (Macaristan)

GALATASARAY: Muslera, Linnes (Dk. 78 Tarık Çamdal), Maicon, Ahmet Çalık (Dk. 78 Serdar Aziz), Carole, Tolga Ciğerci (Dk. 78 Abdussamed Karnuçu), Donk (Dk. 46 Koray Günter), Sinan Gümüş (Dk. 78 Emrah Başsan), Belhanda (Dk. 42 Yasin Öztekin), Rodrigues (Dk. 78 Recep Gül), Eren Derdiyok (Dk. 64 Gomis)

GYÖR: Rados, Liptak (Dk. 55 Fargacs), Karan, Eperjesi (Dk. 78 Olah), Tamas, Nono (Dk. 78 Nagy), Busai (Dk. 72 Toth), Vela (Dk. 63 Fülöp), Ovari (Dk. 55 Ugrai), Szarka (Dk. 78 Bacsa), Ioannidis (Dk. 55 Makrai)

GOLLER: Dk. 34 Belhanda (Penaltıdan), Dk. 58 Eren Derdiyok (Penaltıdan) (Galatasaray)

SARI KART: Dk. 71 Ugrai (Györ)

SELÇUK İNAN DİNLENDİRİLDİ

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.



Tecrübeli futbolcunun, yoğun geçen kamp dolayısıyla teknik direktör Igor Tudor tarafından dinlendirildiği bildirildi.



Sarı-kırmızılı takımın 27 kişilik kampında bulunan oyunculardan Selçuk İnan ve kaleci Cenk Gönen müsabakanın kadrosunda bulunmadı.



MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANDI

Galatasaray ile Györ arasındaki hazırlık karşılaşması seyircisiz oynandı.



ETO Park'taki mücadelenin, Macaristan makamlarının izin vermemesinden dolayı seyircisiz oynandığı açıklandı

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Galatasaray hazırlık maçı