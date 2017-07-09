Galatasaray: 2 - Diosgyor: 0 | MAÇ SONUCU

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İnce, sakatlanan Eren Derdiyok için de "Eren'in pozisyonunda hem darbe var hem de dizi dönüyor. Bu gece MR çekip netleştireceğiz. Darbe sonrası yüklenince bir dönme oldu. İlk görüşüm Eren'in de durumunun da çok ciddi olmayabileceği. Fakat bunları MR çekildikten sonra netleştireceğiz. Bu gece sonuçlarını alacağız." ifadelerini kullandı.