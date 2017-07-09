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FUTBOL

Galatasaray: 2 - Diosgyor: 0 | MAÇ SONUCU

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 22:30:47

  • 1 Galatasaray: 2 - Diosgyor: 0 | MAÇ SONUCU
    1 | 12

    Galatasaray'ın Diosgyor ile oynadığı hazırlık maçı sonrasında kulüp doktoru Yener İnce, karşılaşma sırasında sakatlanan Younes Belhanda'nın durumunun çok fazla ciddi olmadığını ancak yine de tedbir amaçlı MR'ının çekileceğini söyledi.

  • 2 Galatasaray: 2 - Diosgyor: 0 | MAÇ SONUCU
    2 | 12

    İnce, sakatlanan Eren Derdiyok için de "Eren'in pozisyonunda hem darbe var hem de dizi dönüyor. Bu gece MR çekip netleştireceğiz. Darbe sonrası yüklenince bir dönme oldu. İlk görüşüm Eren'in de durumunun da çok ciddi olmayabileceği. Fakat bunları MR çekildikten sonra netleştireceğiz. Bu gece sonuçlarını alacağız." ifadelerini kullandı.

  • 3 Galatasaray: 2 - Diosgyor: 0 | MAÇ SONUCU
    3 | 12

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki Östersunds maçı öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Macaristan'ın Diosgyor takımıyla karşılaştı.

  • 4 Galatasaray: 2 - Diosgyor: 0 | MAÇ SONUCU
    4 | 12

    Galatasaray'ın yeni transferlerden Belhanda'nın, geçtiğimiz sezonlarda Sneijder'ın giydiği 10 numaralı formayla sahaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

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  • 5 Galatasaray: 2 - Diosgyor: 0 | MAÇ SONUCU
    5 | 12

    Tudor'un ilk 11'de görev vermediği Galatasaray'ın yeni transferlerinden Bafetimbi Gomis yedek soyundu.

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 2
  • Misafir
    Misafir
    ikiside penaltidan
  • Misafir
    Misafir
    bu nasil forma boyle ya
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