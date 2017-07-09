Galatasaray: 2 - Diosgyor: 0 | MAÇ SONUCU

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 22:30:47 | Güncelleme: 09 Temmuz 2017 Pazar, 00:15:16
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Galatasaray'ın Diosgyor ile oynadığı hazırlık maçı sonrasında kulüp doktoru Yener İnce, karşılaşma sırasında sakatlanan Younes Belhanda'nın durumunun çok fazla ciddi olmadığını ancak yine de tedbir amaçlı MR'ının çekileceğini söyledi.
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İnce, sakatlanan Eren Derdiyok için de "Eren'in pozisyonunda hem darbe var hem de dizi dönüyor. Bu gece MR çekip netleştireceğiz. Darbe sonrası yüklenince bir dönme oldu. İlk görüşüm Eren'in de durumunun da çok ciddi olmayabileceği. Fakat bunları MR çekildikten sonra netleştireceğiz. Bu gece sonuçlarını alacağız." ifadelerini kullandı.
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Östersunds maçı öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Macaristan'ın Diosgyor takımıyla karşılaştı.
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Galatasaray'ın yeni transferlerden Belhanda'nın, geçtiğimiz sezonlarda Sneijder'ın giydiği 10 numaralı formayla sahaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.
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Tudor'un ilk 11'de görev vermediği Galatasaray'ın yeni transferlerinden Bafetimbi Gomis yedek soyundu.
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Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Maicon, Martin Linnes, Lionel Carole, Younes Belhanda, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş 11'iyle başladı.
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Sarı-kırmızılılar, maçın 34. dakikasında Younes Belhanda'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
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Faslı yıldız 43. dakikada kalçasından sakatlanarak oyundan çıkarken, yerine Yasin Öztekin oyuna girdi.
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Maçın ilk yarısı 1-0'lık skorla tamamlandı.
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Galatasaray, 58. dakikada Eren Derdiyok'un penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.
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Sarı-kırmızılıların ikinci golünü atan Eren Derdiyok, sakatlanarak 65. dakikada yerini yeni transfer Bafetimbi Gomis'e bıraktı.
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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 90 dakika Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.