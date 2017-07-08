Aykut Kocaman: "Fiziksel olarak üstünlük sağlayacak hale gelmemiz lazım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, daha fazla rakip kaleye giden bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.



Aykut Kocaman, Düzce'de Romanya'nın Juventus Bükreş takımı ile yaptıkları ve 3-2 yenildikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Kocaman, "Eğer öyle olmasaydı büyük ihtimalle maçın ritmi bizim açımızdan biraz daha düşük olacaktı. Arka arkaya golleri kalemizde görünce takım bir şekilde tepki vermek zorundaydı. Bu tepkiyi hem koşularla hem de topu hızlandırarak verdik." diye konuştu.



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maça 27 Temmuz'da çıkacaklarını hatırlatan Kocaman, "Temel amacımız da buraya doğru yürümek. Ne kadar hazır olabiliriz bilmiyorum ama en azından o maçta olabilecek maksimum hazırlığı yakalamaya çalışacağız." dedi.



Kocaman, geçen sezona göre iki şeyi değiştirmek istediklerine dikkati çekerek, "Daha çok adam adama oynayan bir takımız. Biraz bunu değiştirmek durumundayız. Birincisi bu. Tüm çalışmalarımız bu yönde olacak. Bundan sonraki hazırlık maçlarında da olumlu-olumsuz bunu deneyip, görmeye çalışacağız. İkincisi, daha fazla ikinci bölgede bekleyen ve sonra da kazandığı topla oynamaya çalışan bir takımdık. Bunu da çevirmemiz gerekiyor. Biraz daha üçüncü bölgede oynayan, sadece baskılarıyla değil aynı zamanda topla oynama süresini uzatan, rakip kaleye daha fazla gitmeye çalışan bir takım oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İlk resmi karşılaşmaya kadar oynayacakları hazırlık maçlarında bunları düzeltmeye çalışacaklarını anlatan Kocaman, "Bir şeyi daha eklemek lazım. Bu maçta bunun izleri de vardır. Hem kendi grubumuz, hem grubumuzun altındaki, hem de üstündeki takımlara karşı fiziksel olarak da üstünlük sağlayacak bir hale gelmemiz lazım. Bu konuda kuşkum yok. Çünkü takımın bu anlamdaki kalitesi yüksek." şeklinde konuştu.



"EKİCİ İÇİN İYİ BİR MAÇ OLDU"

Aykut Kocaman, takımın iki golünü de atan yeni transfer Mehmet Ekici'nin performansını ise şu sözlerle değerlendirdi:



"Mehmet Ekici'yi kazanmak adına iyi bir maç oldu. Önemli olan kollektif bir bakış açısıyla takımın ne yaptığını görmek. Bu anlamda Mehmet'in katacaklarını görmek açısından, hem kendi adına hem de takım adına sevindiriciydi."



Kocaman, takımın bazı önemli isimlerinin neden maçta forma şansı bulamadığı sorusu üzerine şunları kaydetti:



"Oynamayan oyuncular kampa çok geç katıldı. Onların bugün üçüncü günleri olacaktı. Çok erken. Her türlü sakatlık riskine açık olur. Özellikle maçın başlarında hatalı 2 golden sonra maçın ritmi çok arttı ve daha fazla önde oynamaya başladık ki sakatlık riskini tamamen arttıracaktı. Dolayısıyla önümüzdeki hazırlık maçlarında yavaş yavaş onları takımın içine katmaya çalışacağız."



Kocaman, Mehmet Ekici'nin kasığında rahatsızlık hissedince çıkmak istediğini belirterek, "Ne olacağını bilmiyoruz. Şu anda çok erken. Esas itibarıyla şunu tekrarlamakta fayda var. Bizim için esas önemli olan şey ayın 27'sindeki maça azami hazır hale gelebilmek." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçeli genç futbolcu Oğuz Kağan Güçtekin ise hazırlık maçına iyi başlayamadıklarını aktararak, "Fenerbahçe her zaman şampiyonluk parolasıyla yola çıkan bir takım. Biz de bu sene yine şampiyon olma parolasıyla çıktık. Topuk Yaylası'nda bir hafta yoğun bir kamp sürecimiz oldu. İlk maçımıza galibiyetle başlamak istiyorduk, olmadı. Bundan sonraki maçlarımızda biz neticeyi lehimize çevireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



Fenerbahçe'nin diğer bir genç futbolcusu Ahmet Han Köse'de diğer hazırlık maçlarında daha iyi olacaklarını kaydetti.

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