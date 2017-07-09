Trabzonspor transfer haberleri - Trabzonspor'da Gary Medel için geri sayım başladı

İnter ile her konuda anlaşan Bordo-Mavililer; yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği ünlü ön liberodan haber bekliyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, Medel’in de Fırtına’ya sıcak baktığı öğrenilirken imzalar bu hafta içi atılabilir Transferde gaza basan Trabzon, bombaları üst üste patlatmaya hazırlanıyor. Bongonda ve Kamil Ahmet’in ardından oluşan sessizliği Milan’dan Juraj Kucka’yı kadrosuna katarak bozan Bordo-Mavililer, Slovak yıldızla birlikte oyun kurucu sorununu çözmüştü. Orta alana defansif özellikleri yüksek bir isim daha almayı planlayan Fırtına, bir süredir peşinde olduğu Gary Medel konusunda da geri sayıma geçti. Hem kulübü İnter hem de Şilili yıldızla her konuda anlaşma sağlayan Trabzonlu yetkililerin, 30 yaşındaki tecrübeli yıldızı bu hafta içerisinde Türkiye’yi getirerek imzayı attırmayı planlıyor.





SIRADA JUNUZOVIC VAR

Fırtına’nın gündeminde yer alan bir diğer isim olan Zlatko Junuzovic için de temaslarını hızlandırdı. Bordo- Mavililer’in bu transferde de mutlu sona çok yakın olduğu ve Werder Bremen forması giyen 30 yaşındaki Avusturyalı ‘10 numara’nın da 19 Temmuz’da Slovakya’da başlayacak olan ikinci etap kamp çalışmalarına yetişmesinin beklendiği ifade edildi.

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