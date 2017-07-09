Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Aykut Kocaman'ın 4 yıl aradan sonra takımın başına geçmesiyle ismi yeniden Fenerbahçe ile anılmaya başlanan Emre Belözoğlu ile ilgili iddialar alevlendi.
Sarı-lacivertlilerin, eski kaptanını alabilmek için girişimde bulunduğu konuşulurken; Sabah'ın haberine göre, konuyla ilgili soruları yanıtlayan Emre şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemde Fenerbahçe ile ilgili bana çok fazla soru geliyor. Ancak benim bildiğim kadarıyla şu anda bir transfer durumu söz konusu değil."
"Bana gelen bir teklif de yok. Ben Başakşehir'in futbolcusuyum. Bu kulübün de geleceğe dair çok ciddi planları var."
"Çok önemli transferler yapılıyor. Onları yüzüstü bırakıp gitmem doğru olmaz."