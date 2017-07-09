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FUTBOL

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

09 Temmuz 2017 Pazar, 10:27:40

  • 1 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    Aykut Kocaman'ın 4 yıl aradan sonra takımın başına geçmesiyle ismi yeniden Fenerbahçe ile anılmaya başlanan Emre Belözoğlu ile ilgili iddialar alevlendi.

     

  • 2 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    Sarı-lacivertlilerin, eski kaptanını alabilmek için girişimde bulunduğu konuşulurken; Sabah'ın haberine göre, konuyla ilgili soruları yanıtlayan Emre şu ifadeleri kullandı:

     

  • 3 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    "Son dönemde Fenerbahçe ile ilgili bana çok fazla soru geliyor. Ancak benim bildiğim kadarıyla şu anda bir transfer durumu söz konusu değil."

     

  • 4 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    "Bana gelen bir teklif de yok. Ben Başakşehir'in futbolcusuyum. Bu kulübün de geleceğe dair çok ciddi planları var."

     

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  • 5 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    "Çok önemli transferler yapılıyor. Onları yüzüstü bırakıp gitmem doğru olmaz."

     

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 9
  • Misafir
    Misafir
    Fenerli falan değilsin, bunu gittikten sonraki tabırlarımdan gördük, istemiyoruz seni
  • Misafir
    Misafir
    aman orda kal
  • Misafir
    Misafir
    Fenerbahçe'nin kişilikli ahlaklı oyunculara ihtiyacı var.Baştan aşağı problem olanlara değil bakın bakalım gittigi takimlarda temiz sayfa varmı?
  • Misafir
    Misafir
    dogru
  • Misafir
    Misafir
    kaptaannnn büyüksün
  • Misafir
    Misafir
    Emre'ye Basaksehir formasi ile futbol'u birakmasi yakisir!
  • Misafir
    Misafir
    Emre Fenerde oynarken sürekli kendisine sataşıyorlardı rakip futbolcular sürekli tahrik ediyorlardı Fenerden gidince bunlar bıçak gibi kesildi demek ki hedef hep Fenrbahçe
  • Misafir
    Misafir
    Fenerbahçe seni göndermekle çok büyük bir hata yaptı
  • Misafir
    Misafir
    sana her sey yakisir biz alistik yadirgamayiz
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