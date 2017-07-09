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Galatasaray Eliseu'yu transfer etmek istiyor (Eliseu kimdir? - Galatasaray Transfer Haberleri

Sola yeni aday Eliseu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Benfica ile sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek Eliseu geldi

09 Temmuz 2017 Pazar, 10:45:34 Güncelleme: 12:05:10

Galatasaray'da savunmanın soluna düşünülen transfer için son iddia Portekiz’den geldi. Ülke basını, G.Saray’ın Benfica ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Eliseu’yla ilgilendiği ve oyuncuyu ikna etmek için büyük uğraş verdiğini yazdı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Konfederasyon Kupası’nda 3. olan Portekiz Milli Takımı’nda da görev yapan tecrübeli savunma oyuncusu, Avrupa’dan da teklifler aldı.

İspanya’nın Malaga, Zaragoza, İtalya’nın Lazio ekiplerinden görev yaptıktan sonra yeniden Portekiz’e dönen Eliseu, Benfica’da 3 lig, 2 kupa ve 1 kez Süper Kupa mutluluğu yaşadı. Fransa’da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası’nda da Portekiz’le kupayı havaya kaldırdı.

ELISEU KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 1 Ekim 1983 (33 yaşında)
DOĞDUĞU İL: Angra do Heroísmo / Portekiz
BOYU: 1,76 m
UYRUĞU: Portekiz
MEVKİ: Defans - Sol Bek
AYAK: Sol ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 1 milyon €
SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 20 maç 3 asist 2 sarı kart
OYNADIĞI TAKIMLAR: Belenenses, Varzim, Malaga, Lazio, Real Zaragoza, Benfica

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 saat önce
    34 yasinda adami ne diye aliyor
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