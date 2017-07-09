Galatasaray Eliseu'yu transfer etmek istiyor (Eliseu kimdir? - Galatasaray Transfer Haberleri

Galatasaray'da savunmanın soluna düşünülen transfer için son iddia Portekiz’den geldi. Ülke basını, G.Saray’ın Benfica ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Eliseu’yla ilgilendiği ve oyuncuyu ikna etmek için büyük uğraş verdiğini yazdı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Konfederasyon Kupası’nda 3. olan Portekiz Milli Takımı’nda da görev yapan tecrübeli savunma oyuncusu, Avrupa’dan da teklifler aldı.

İspanya’nın Malaga, Zaragoza, İtalya’nın Lazio ekiplerinden görev yaptıktan sonra yeniden Portekiz’e dönen Eliseu, Benfica’da 3 lig, 2 kupa ve 1 kez Süper Kupa mutluluğu yaşadı. Fransa’da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası’nda da Portekiz’le kupayı havaya kaldırdı.

ELISEU KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 1 Ekim 1983 (33 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Angra do Heroísmo / Portekiz

BOYU: 1,76 m

UYRUĞU: Portekiz

MEVKİ: Defans - Sol Bek

AYAK: Sol ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 1 milyon €

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 20 maç 3 asist 2 sarı kart

OYNADIĞI TAKIMLAR: Belenenses, Varzim, Malaga, Lazio, Real Zaragoza, Benfica

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Eliseu kimdir?