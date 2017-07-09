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FUTBOL

Aboubakar yeni takımını açıkladı! Beşiktaş transfer haberleri

Aboubakar yeni takımını açıkladı!

09 Temmuz 2017 Pazar, 10:54:06

  • 1 Aboubakar yeni takımını açıkladı!
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    Hürriyet'in haberine göre; Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, geleceğiyle ilgili kararını Beşiktaş'tan takım arkadaşı Marcelo'ya açıkladı.

     

  • 2 Aboubakar yeni takımını açıkladı!
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    Beşiktaş'ın beklemeye aldığı Vincent Aboubakar'ın kafasında siyah beyazlılar yok.

     

  • 3 Aboubakar yeni takımını açıkladı!
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    Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği bir türlü belli olmayan Aboubakar'dan haber geldi.

  • 4 Aboubakar yeni takımını açıkladı!
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    Marcelo ile görüşen Aboubakar, "İngiltere'ye gidiyorum. Swansea teklifte bulundu. Bunu kaçırmak istemiyorum" dedi.

     

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  • 5 Aboubakar yeni takımını açıkladı!
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    Bonservisine sahip olan Porto'nun sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Aboubakar, "Hayalim İngiltere'de oynamaktı. Menajerimle konuştum. Swansea'nin sunduğu teklifi kaçırmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir
    Misafir
    Ahahahaha Swansea için Beşiktaş'ı bırakmış?İşte Beşiktaş'ın algısı-:))))
  • Misafir
    Misafir
    hemen defedin
  • Misafir
    Misafir
    swansea buyuk ihtimal bu seson kume dusecek.adamin hayalleri gercekten cok kucukmus.birakin bu adami o paralari zaten etmez.
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