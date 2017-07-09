Aboubakar yeni takımını açıkladı! Beşiktaş transfer haberleri

23 | 23

Tosun, "Gelecek önüm açık görünüyor. Beşiktaş ile 2 yıllık kontratım var ve burada çok mutluyum. Ancak Avrupa'nın büyük bir kulübü çıkar da başkanla anlaşır ve bu kulübüm için iyi bir anlaşma olursa, doğal olarak ben de büyük bir kulüpte forma giymek isterim. Tabii ki Beşiktaş ile sözleşme uzatmak da seçeneklerim arasında" dedi.