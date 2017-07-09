Aboubakar yeni takımını açıkladı! Beşiktaş transfer haberleri
Aboubakar yeni takımını açıkladı!
09 Temmuz 2017 Pazar, 10:54:06 | Güncelleme: 11:21:58
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Hürriyet'in haberine göre; Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, geleceğiyle ilgili kararını Beşiktaş'tan takım arkadaşı Marcelo'ya açıkladı.
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Beşiktaş'ın beklemeye aldığı Vincent Aboubakar'ın kafasında siyah beyazlılar yok.
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Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği bir türlü belli olmayan Aboubakar'dan haber geldi.
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Marcelo ile görüşen Aboubakar, "İngiltere'ye gidiyorum. Swansea teklifte bulundu. Bunu kaçırmak istemiyorum" dedi.
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Bonservisine sahip olan Porto'nun sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Aboubakar, "Hayalim İngiltere'de oynamaktı. Menajerimle konuştum. Swansea'nin sunduğu teklifi kaçırmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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Geçen sezon satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'ta kiralık oynayan Aboubakar, yıllık 3.3 milyon euro garanti ücret alıyordu.
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Beşiktaş ise Aboubakar'ın hem bonservis hem yıllık ücretinde indirim istiyor.
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ORMAN'DAN TALISCA İÇİN NET SÖZLER
Beşiktaş'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullandığı Anderson Talisca, yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz'da başlamasına rağmen hala İstanbul'a gelmedi.
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Başkan Fikret Orman ise Manchester United'ın kendisine olan ilgisini kullanıp, maaşına zam isteyen Brezilyalı yıldıza, menajer Jorge Mendes aracılığı ile ültimatom gibi bir mesaj yolladı.
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Orman'ın, "Önce gelsin, idmanlara çıksın. Sonrasını biz takdir ederiz. Ancak bu şekilde devam ederse maaşını bir kuruş bile artırmam" dediği öğrenildi.
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Beşiktaş yönetiminin, bu çağrıya olumlu cevap verip, İstanbul'a dönmesi halinde Talisca ile masaya oturarak 1.5 milyon Euro olan maaşını 2.2 milyon Euro'ya çıkarması bekleniyor.
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LYON VAZGEÇMİYOR
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoper ile ilgilenen Lyon için yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Fransa basınında önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre; Lyon, stoper bölgesine ilk tercihi olan Eliaquim Mangala transferinden vazgeçti ve Marcelo için tekrar harekete geçti.
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Haberde; Mangala transferinden maliyeti sebebiyle vazgeçen Lyon'un, Beşiktaş'a Marcelo için yeni bir teklif yaptığı kaydedildi.
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Brezilyalı stoperin ise Lyon ile anlaşmaya sıcak baktığı ileri sürüldü.
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Lyon'un Marcelo dışında Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer için de girişimlerini sürdürdüğü iddiası ortaya atıldı.
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BONY'DEN KÖTÜ HABER
Aboubakar'ın durumunun belirsizliğini koruması sebebiyle forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Bony için kötü haber geldi.
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İngiliz basınında yer alan habere göre; Çin Süper Ligi ekipleri ve Lille, Wilfried Bony için teklif yapmaya hazırlanıyor.
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Swansea City'den 2015 yılında 32 milyon euro karşılığında transfer edilen Bony için Manchester City'nin Çin'den gelen tekliflere sıcak baktığı ve 16 milyon euro talep ettiği kaydedildi.
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Haberde; Lille'in bu rakamlara çıkamayacağı ancak 28 yaşındaki golcünün Çin'de oynaya sıcak bakıp bakmayacağı transferde kilit rol oynayacağı belirtildi.
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ARAS'A TALİP VAR
Kartal'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Aras Özbiliz'e ligin yeni ekibi Yeni Malatyaspor'un talip olduğu öğrenildi.
Yeni Malatyasporlu yöneticilerin Aras için Beşiktaş'a kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında.
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CENK'TEN AYRILIK SÖZLERİ
Beşiktaşlı Cenk Tosun, Alman basınına bir röportaj verdi. Eintracht Frankfurt altyapısından yetişen ve futbol hayatına devam ettiği Türkiye'de son yılların en başarılı isimlerinden biri olan Tosun, takımdan ayrılabileceğini ancak bunun için bir şartı olduğunu açıkladı.
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Tosun, "Gelecek önüm açık görünüyor. Beşiktaş ile 2 yıllık kontratım var ve burada çok mutluyum. Ancak Avrupa'nın büyük bir kulübü çıkar da başkanla anlaşır ve bu kulübüm için iyi bir anlaşma olursa, doğal olarak ben de büyük bir kulüpte forma giymek isterim. Tabii ki Beşiktaş ile sözleşme uzatmak da seçeneklerim arasında" dedi.