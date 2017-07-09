Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen'e Atiker Konyaspor talip oldu

Yeni sezon öncesinde Mehdi, Traore, Savaş Polat ve Imoh Ezekiel'i transfer eden Atiker Konyaspor, kanat arayışlarını sürdürüyor. Yusuf Erdoğan'dan bir türlü olumlu yanıt alamayan yeşil-beyazlılar, rotasını dün Fenerbahçe'den resmen ayrılan Volkan Şen'e çevirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre UEFA Avrupa Ligi gruplarında takıma direkt katkı sağlayacak bir oyuncu transfer etmek isteyen Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın da kadrosunda düşündüğü oyuncuya teklif götürdü. 30 yaşındaki futbolcuya cazip bir öneri sunan Konya, olumlu yanıt aldı.

Adı Beşiktaş ve Galatasaray’la da anılan Volkan’ın kendisiyle irtibata geçen Konyasporlu yöneticilere, “Bana biraz değerlendirme süresi verin. Ancak kariyerime İstanbul’da devam etmezsem Anadolu’da oynayacağım tek takım Konyaspor” cevabını verdi. Tecrübeli oyuncunun kararını bir hafta içinde verip Konyaspor’a bildirmesi bekleniyor.

YUSUF UMUTLARI SÜRÜYOR

Konyaspor Volkan Şen transferi gerçekleşsin, gerçekleşmesin Yusuf Erdoğan’dan da yanıt beklemeye devam edecek. Adı Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Bursaspor’la da anılan başarılı oyuncu, kararını Konyaspor’dan yana kullanırsa İç Anadolu ekibi bu transfere de resmiyet kazandıracak.

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