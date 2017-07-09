Igor Tudor'la tartışan Luis Cavanda Galatasaray'da kadro dışı kaldı!

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
" Galatasaray Futbol Takımı profesyonel oyuncularından Luis Cavanda'nın; takımımızın Slovakya kampındaki disiplinsiz davranışları ve düzene uyumsuzluğu nedeniyle, teknik heyet kararıyla kamptan erken ayrılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"
- galatasaray
- galatasaray kadro dışı
- Luis Cavanda
- igor tudor
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YORUMLAR 18
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Misafir 3 saat öncetudorda bi sorun yok futbolcuya dayalı duzeni yikiyor daha ne istiyorsunuz biraz akilli olun.00
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Misafir 7 saat öncetudor senide gonderseler keske03
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Misafir 7 saat öncefenerlilerin yorumları anlaşılır deyil00