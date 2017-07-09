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Galatasaray Luis Cavanda
FUTBOL

Igor Tudor'la tartışan Luis Cavanda Galatasaray'da kadro dışı kaldı!

Igor Tudor'la tartışan Luis Cavanda kamptan gönderildi!

Galatasaray'da Luis Cavanda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kamptan gönderildi

09 Temmuz 2017 Pazar, 14:57:11 Güncelleme: 17:06:53

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Galatasaray Futbol Takımı profesyonel oyuncularından Luis Cavanda'nın; takımımızın Slovakya kampındaki disiplinsiz davranışları ve düzene uyumsuzluğu nedeniyle, teknik heyet kararıyla kamptan erken ayrılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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YORUMLAR 18
  • Misafir 3 saat önce
    tudorda bi sorun yok futbolcuya dayalı duzeni yikiyor daha ne istiyorsunuz biraz akilli olun.
  • Misafir 7 saat önce
    tudor senide gonderseler keske
  • Misafir 7 saat önce
    fenerlilerin yorumları anlaşılır deyil
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