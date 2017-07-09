ÖNE ÇIKANLAR
Semih Kaya
FUTBOL

Son Dakika: Semih Kaya, Galatasaray'dan ayrıldı (Semih Kaya Sparta Prag'da)

Semih Kaya, Sparta Prag'da

Galatasaray, Semih Kaya'nın transferi için Sparta Prag'la anlaştı

09 Temmuz 2017 Pazar, 15:49:45 Güncelleme: 16:21:51

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Galatasaray'da 26 yaşındaki stoper Semih Kaya, Çekya ekiplerinden Sparta Prag'a transfer oldu.

DHA'da yer alan habere göre Sparta Prag, Galatasaray'a Semih için 2 milyon Euro ve bonuslar ödeyecek.

Semih'in Galatasaray kampına yarın veda etmesi bekleniyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 45
  • Misafir 4 saat önce
    Çok güzel Avrupa'da daha çok Türk görmek iyi oluyor.
  • Misafir 4 saat önce
    çok iyi oldu
  • Misafir 5 saat önce
    kurtulduk diyenler neye göre diyor acabaa adam tam savunmanın kralı çok da yeteneğini gördüm allah daha iyi yerlere ulaşdırır inş
Tüm yorumları göster(45)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER