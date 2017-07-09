Son Dakika: Semih Kaya, Galatasaray'dan ayrıldı (Semih Kaya Sparta Prag'da)

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Galatasaray'da 26 yaşındaki stoper Semih Kaya, Çekya ekiplerinden Sparta Prag'a transfer oldu.

DHA'da yer alan habere göre Sparta Prag, Galatasaray'a Semih için 2 milyon Euro ve bonuslar ödeyecek.

Semih'in Galatasaray kampına yarın veda etmesi bekleniyor.

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