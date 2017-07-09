Son Dakika: Semih Kaya, Galatasaray'dan ayrıldı (Semih Kaya Sparta Prag'da)

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Galatasaray'da 26 yaşındaki stoper Semih Kaya, Çekya ekiplerinden Sparta Prag'a transfer oldu.
DHA'da yer alan habere göre Sparta Prag, Galatasaray'a Semih için 2 milyon Euro ve bonuslar ödeyecek.
Semih'in Galatasaray kampına yarın veda etmesi bekleniyor.
- semih kaya
- galatasaray
- Sparta Prag
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YORUMLAR 45
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Misafir 4 saat önceÇok güzel Avrupa'da daha çok Türk görmek iyi oluyor.00
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Misafir 4 saat önceçok iyi oldu00
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Misafir 5 saat öncekurtulduk diyenler neye göre diyor acabaa adam tam savunmanın kralı çok da yeteneğini gördüm allah daha iyi yerlere ulaşdırır inş00