Fenerbahçe Ben Arfa transferinde son durum

Fenerbahçe'de daha önce iki kez teklif götürülen Hatem Ben Arfa bir kez daha gündeme geldi.

NTV Spor'un haberine göre; Paris Saint Germain yönetimiyle alacaklarına karşılık bonservisini alma konusunda onay alan Ben Arfa için Fenerbahçe de devreye girdi. Aracılar vasıtasıyla futbolcunun şartlarını soruşturan yönetim, talepleri aşırı buldu.

Fransa'da yıllık 4 milyon euro civarında net ücreti bulunan futbolcunun yetkilileri, Türkiye'ye gelmek için yıllık 6 milyon euro ve 4 milyon euro imza parası talep etti. Oyuncunun ağır şartları, indirime yanaşılmaması ve peşindeki kulüplerin fazla olması transferin önünü tıkadı.

Futbolcuyla ilgilenen Roma da transferden çekildi. Sportif direktör Monchi, Ben Arfa'nın iyi bir futbolcu olduğunu söylerken hücum hattını güçlendirmek için başka isimlerle görüştüklerini ifade etti. İtalyan medyası bu açıklamayı "Ben Arfa gelmeyecek" başlığıyla sayfalarına taşıdı.

Paris Saint Germain'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hatem Ben Arfa ile Marsilya, Lyon, Nice, Newcastle United ve Hull City kulüpleri de ilgileniyor.

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