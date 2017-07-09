Beşiktaş Yusuf Erdoğan için harekete geçti

Beşiktaş, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı Yusuf Erdoğan görüşmelerini hızlandırdı.

Gelecek sezondan itibaren Ricardo Quaresma ve Ryan Babel'i yedekleyecek kanat oyuncuları arayan Beşiktaş, bir süredir Yusuf için Trabzonspor'la temas halindeydi.

DHA'nın haberine göre, Gökhan Töre'nin West Ham United'da sol ayağından yaşadığı kıkırdak sakatlığının aynısını bu kez sağ ayağında yaşaması ve ameliyat sonrasında en az üç ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle, alternatifler için girişimlerinde vites artırdı.

Töre'den gelen haberle sarsılan Beşiktaş, Yusuf Erdoğan için Trabzonspor'la temaslarını sıklaştırdı. Şenol Güneş'in istemesi halinde, takıma Yusuf haricinde kanat oyuncusu takviyesi de yapılacak.

2016-17 sezonunda Trabzonspor formasıyla 30 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 4 gol attı.

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