ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş Yusuf Erdoğan
FUTBOL

Beşiktaş Yusuf Erdoğan için harekete geçti

Beşiktaş, Yusuf Erdoğan görüşmelerini hızlandırıyor

Gökhan Töre'nin sakatlığı sonrasında, Beşiktaş, Yusuf Erdoğan'ın transferini en kısa sürede bitirmek üzere harekete geçti.

09 Temmuz 2017 Pazar, 22:49:33 Güncelleme: 22:51:08

Beşiktaş, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı Yusuf Erdoğan görüşmelerini hızlandırdı.

Gelecek sezondan itibaren Ricardo Quaresma ve Ryan Babel'i yedekleyecek kanat oyuncuları arayan Beşiktaş, bir süredir Yusuf için Trabzonspor'la temas halindeydi.

DHA'nın haberine göre, Gökhan Töre'nin West Ham United'da sol ayağından yaşadığı kıkırdak sakatlığının aynısını bu kez sağ ayağında yaşaması ve ameliyat sonrasında en az üç ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle, alternatifler için girişimlerinde vites artırdı.

Töre'den gelen haberle sarsılan Beşiktaş, Yusuf Erdoğan için Trabzonspor'la temaslarını sıklaştırdı. Şenol Güneş'in istemesi halinde, takıma Yusuf haricinde kanat oyuncusu takviyesi de yapılacak.

2016-17 sezonunda Trabzonspor formasıyla 30 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 4 gol attı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER