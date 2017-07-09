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Younes Belhanda
FUTBOL

Younes Belhanda, Instagram hesabını kapattı

Younes Belhanda, 10 numara tartışmalarıyla ilgili gelen yorumlardan dolayı Instagram hesabını kapattı

09 Temmuz 2017 Pazar, 23:51:20 Güncelleme: 23:53:38

Galatasaray'ın yeni transfer Belhanda'ya, Sneijder'ın giydiği 10 numarayı vermesi sonrası başlayan gerilim, oyuncunun sosyal medya hesabını kapattırdı.

Galatasaray yönetimi, Belhanda'ya Sneijder'ın giydiği 10 numaralı formayı verince, taraftarlar da bu teklifi kabul eden oyuncuya tepki göstermişti. Günlerdir devam eden tepkilerden bunalan yıldız oyuncu Belhanda ise sonunda Instagram hesabını kapattı.

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafa göre ise Belhanda yeni sezonda 21 numarayı giyecek.  

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