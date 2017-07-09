Younes Belhanda, Instagram hesabını kapattı

Galatasaray'ın yeni transfer Belhanda'ya, Sneijder'ın giydiği 10 numarayı vermesi sonrası başlayan gerilim, oyuncunun sosyal medya hesabını kapattırdı.

Galatasaray yönetimi, Belhanda'ya Sneijder'ın giydiği 10 numaralı formayı verince, taraftarlar da bu teklifi kabul eden oyuncuya tepki göstermişti. Günlerdir devam eden tepkilerden bunalan yıldız oyuncu Belhanda ise sonunda Instagram hesabını kapattı.

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafa göre ise Belhanda yeni sezonda 21 numarayı giyecek.