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FUTBOL

Fenerbahçe'de son durum | Fenerbahçe kamp performansı

Fenerbahçeli futbolcuların kamp performansı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:38:30

  • 1 Fenerbahçeli futbolcuların kamp performansı
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    Samandıra'nın ardından Topuk Yaylası’nda da 7 gün geçiren Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibi bu hazırlık döneminde ağırlığı kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarına verdi. 

  • 2 Fenerbahçeli futbolcuların kamp performansı
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    Yeni sezonda takımın fiziksel kalitesinin elit seviyede olması için çabalayan teknik heyet bunu sağlamanın kolay olmayacağını net olarak gördü. 

     

  • 3 Fenerbahçeli futbolcuların kamp performansı
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    Kampın veriler açısından en iyi isimlerinin takım yeni katılan Valbuena, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar olması, bunlara takımdan en yakın ismin ise evinde özel uzmanla çalışan Josef’in olması aslında her şeyi ortaya koyuyor.

  • 4 Fenerbahçeli futbolcuların kamp performansı
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    Tüm bu olumsuz tabloya karşılık yapılan çalışmalara futbolcuların karşılık vermesi, yapılan testler sonrasında kamp sonu için koyulan hedeflere yaklaşılması zamanla takımın görüntüden kurtulacağının sinyallerini veriyor.

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  • 5 Fenerbahçeli futbolcuların kamp performansı
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    KOCAMAN İNANÇ AŞILIYOR

    Fenerbahçe’nin mevcut tablosunda sorunlar gözükse de sezon sonunda mutlu sona ulaşma hedefi konusunda bir sapma yok.

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    Aykut hoca ve aziz yıldırım olduğu süre Fener maçları izlenmez 3.lük kesin
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