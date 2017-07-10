Fenerbahçe'de son durum | Fenerbahçe kamp performansı
Fenerbahçeli futbolcuların kamp performansı
10 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:38:30 | Güncelleme: 11:13:28
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Samandıra'nın ardından Topuk Yaylası’nda da 7 gün geçiren Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibi bu hazırlık döneminde ağırlığı kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarına verdi.
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Yeni sezonda takımın fiziksel kalitesinin elit seviyede olması için çabalayan teknik heyet bunu sağlamanın kolay olmayacağını net olarak gördü.
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Kampın veriler açısından en iyi isimlerinin takım yeni katılan Valbuena, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar olması, bunlara takımdan en yakın ismin ise evinde özel uzmanla çalışan Josef’in olması aslında her şeyi ortaya koyuyor.
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Tüm bu olumsuz tabloya karşılık yapılan çalışmalara futbolcuların karşılık vermesi, yapılan testler sonrasında kamp sonu için koyulan hedeflere yaklaşılması zamanla takımın görüntüden kurtulacağının sinyallerini veriyor.
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KOCAMAN İNANÇ AŞILIYOR
Fenerbahçe’nin mevcut tablosunda sorunlar gözükse de sezon sonunda mutlu sona ulaşma hedefi konusunda bir sapma yok.
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Aykut Kocaman bu işe doğru bir şekilde başladıklarını ve doğruları yapmaya devam ettikçe muhakkak kazanan olacaklarına inanıyor.
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Tüm ekibine de bu düşünceyi inandırdı. Futbolculara da yavaş yavaş bu inancı aşılıyor. Bu çalışma ister istemez futbolculara da yansıyor.
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Örnekle durumu açıklamak gerekirse Robin van Persie dahi geçmiş yıllardaki halinden çok farklı bir noktada...
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ÖZGÜVEN SORUNU MEVCUT
Aykut Kocaman’ın dikkatini çeken en temel sorunlardan birisi de futbolcuların özgüven problemleri oldu.
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Aslında başarısız ve sorunlu geçen sezonun ardından hoca bu durum hakkında haberdardı.
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Hatta İsviçre kampındaki zorlu rakiplerle yapılacak hazırlık maçlarının ayarlanmasının bir sebebi de buydu.
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Fakat Kocaman geldiğinde durumun düşündüğünden daha kötü olduğunu fark etti.
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İSTEK PROBLEMİ YOK
Aykut Kocaman’ın her defasında altını çizdiği “Elimizdeki mevcut kadrodan alacağımız verimi olabildiğince yükseltmek” söyleminin de büyük etkisiyle Topuk Yaylası kampına katılan tüm futbolcular azami istekle antrenmanlara çıktı.
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Bu yüzden antrenman tempoları teknik heyetin istediği seviyede geçerken, ayrıca bu duruma ayak uydurmayanların dışarıda kalacağı mesajı da futbolcuların kafasına yerleşti. Hal böyle olunca da kampın verimi yükseldi.
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FUTBOLCULAR NE YAPTI?
Volkan Demirel: Sözleşme tarihi nedeniyle başlarda durgundu. Ama Kameni ile rekabete hazır.
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Carlos Kameni: Özgüveni çok yüksek. Atletikliği dikkat çekici.
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Nabil Dirar: Hazır gelmesi dikkat çekti. Bir sağ bek için oldukça teknik...
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Simon Kjaer: Takıma çok geç katıldı. Fakat profesyonelliğiyle açığı hızlı kapatacak gibi.
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Şener Özbayraklı: Konsantrasyon konusunu aşması gerek. Çok sık hata yapmasına sebep oluyor.
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Martin Skrtel: O da Kjaer ile aynı durumda. Ama fiziksel açıdan oldukça iyi gözüktü.
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Roman Neustadter: Pozitif tavrı takıma olumlu yansıyor.
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Hasan Ali Kaldırım: Yine hazır ve fiziksel olarak iyi durumda.
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İsmail Köybaşı: Tatili iyi geçiren oyunculardan.
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Mehmet Topal: Bildiğimiz çalışkan Mehmet Topal.
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Josef de Souza: Her zamanki gibi çok dinç ve diri.
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Ozan Tufan: Fiziksel olarak kötü durumda.
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Alper Potuk: Bu sene son şansı olabilir.
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Mehmet Ekici: Futbola aç olduğunu gözümüze soktu. Kampın yıldızlarındandı.
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Salih Uçan: Fiziği sertliğe yanıt vermiyor.
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Mathieu Valbuena: O da kampın yıldızlarından.
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Aatif Chahechouhe: Çalışkan ama her geçen gün yavaşlıyor.
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Miroslav Stoch: Sahada çok çekingen.
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Robin van Persie: Fiziksel sorununda değişen bir şey yok. Ama kafa olarak daha fazla sahada.
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EKİCİ'DEN İYİ HABER
Bu arada Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarında her şey yolunda giderken tek keyif kaçıran olay ilk hazırlık maçında Mehmet Ekici’nin sakatlanması oldu...
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6 ay futboldan uzak kalmasına rağmen Sarı-Lacivertliler’in ilk sınavında tam not alıp 2 de gol atan Ekici’nin ağrıları nedeniyle oyundan çıkması moralleri biraz olsun bozdu.
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Sarı-Lacivertliler dünü izinli geçirirken Mehmet, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde kontrolden geçti ve tedavi oldu.
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Ekici’nin sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı ödem olduğu belirtilirken İsviçre’deki hazırlık maçlarına kadar yetişeceği belirtildi.
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2 GÜN İZİN, SONRA LOZAN YOLCULUĞU
Fenerbahçe'de Samandıra ve Topuk Yaylası’nda yapılan kamp hazırlıkları sona erdi...
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Teknik direktör Aykut Kocaman futbolculara 2 gün izin verdi. Yarın ise Sarı-Lacivertliler İsviçre’nin Lozan kentine gidecekler.
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Fenerbahçe burada sırasıyla 12 Temmuz Çarşamba günü Sporting Lizbon CP, 15 Temmuz Cumartesi günü Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü Athletic Club Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü de AS Monaco ile hazırlık maçı yapacak.