Emre Mor'un menajeri Fenerbahçe ile görüşecek - Fenerbahçe transfer haberleri

BeIN Sports'un haberine göre; Milli futbolcuyu kadrosuna katmayı çok isteyen Fenerbahçe, bu transfer için ısrarını sürdürüyor. Emre Mor'un menajeri bugün İstanbul'a gelerek Sarı-Lacivertli yöneticilerle bir araya gelecek.
Milli futbolcuyu düzenli olarak ilk 11'de oynayacağı bir kulübe kiralamak isteyen Borussia Dortmund, bu konudaki kararını ay sonuna kadar verecek.
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YORUMLAR 16
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Misafir 1 saat öncecome to Galatasaray emre mor00
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Misafir 6 saat önceEmre nor fenerbahçe var00
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Misafir 7 saat öncehaklısın roma salihi bitirdi fenerdeyken harikaydı yarı final oynamıştık avrupada00