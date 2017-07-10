Emre Mor'un menajeri Fenerbahçe ile görüşecek - Fenerbahçe transfer haberleri

BeIN Sports'un haberine göre; Milli futbolcuyu kadrosuna katmayı çok isteyen Fenerbahçe, bu transfer için ısrarını sürdürüyor. Emre Mor'un menajeri bugün İstanbul'a gelerek Sarı-Lacivertli yöneticilerle bir araya gelecek.

Milli futbolcuyu düzenli olarak ilk 11'de oynayacağı bir kulübe kiralamak isteyen Borussia Dortmund, bu konudaki kararını ay sonuna kadar verecek.