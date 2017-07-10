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Emre Mor'un menajeri Fenerbahçe ile görüşecek - Fenerbahçe transfer haberleri

Emre Mor'un menajeri Fenerbahçe ile görüşecek

Emre Mor'un menajeri İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yöneticileriyle bir araya gelecek

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:41:17 Güncelleme: 12:11:16

BeIN Sports'un haberine göre; Milli futbolcuyu kadrosuna katmayı çok isteyen Fenerbahçe, bu transfer için ısrarını sürdürüyor. Emre Mor'un menajeri bugün İstanbul'a gelerek Sarı-Lacivertli yöneticilerle bir araya gelecek.

Milli futbolcuyu düzenli olarak ilk 11'de oynayacağı bir kulübe kiralamak isteyen Borussia Dortmund, bu konudaki kararını ay sonuna kadar verecek.

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YORUMLAR 16
  • Misafir 1 saat önce
    come to Galatasaray emre mor
  • Misafir 6 saat önce
    Emre nor fenerbahçe var
  • Misafir 7 saat önce
    haklısın roma salihi bitirdi fenerdeyken harikaydı yarı final oynamıştık avrupada
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