Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz ve Volkan Şen açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi... Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Yeni sezonun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl da hedefimiz şampiyonluk olacaktır. Herkesin beğeneceği futbol oynamak istiyoruz. Bunu başarırsak zaten hedefe ulaşmış olacağız. Lig yarışı kadar bu sene Şampiyonlar Ligi de önemli.

2 TRANSFER ŞART

Forvete bir transfer mutlaka yapmalıyız. Gökhan Töre'nin sakatlığından sonra bir de kanat oyuncusu almamız gerekiyor. Transfer önceliğimiz bir forvet bir de kanat oyuncusu, 2 isim şart.

Çin seyehatini takımı en az etkileyecek şekilde yapmak istiyoruz. Çin yolculuğu sonrası Valladolid, Las Palmas ve Real Betis takımlarıyla hazırlık maçı oynayacağız. Şahane bir takımımız, karakterli ve yetenekli oyuncularımız var. Zorluklarımız ve sıkıntılarımız da var.

Bu sezon zor bir yarış olacak. Tüm rakipleri önemsiyoruz. Onlar olmazsa, bizim anlamımız olmaz. Biz olmasak onların anlamı olmaz. Kendi taraftarlarımızın yanı sıra rakip taraftarlarında beğeneceği bir oyun oynamak istiyoruz. Futbol oynamak, beğeni ve saygı kazanmak, rakiplerimizi güzel futbol ile yenmek istiyoruz.

PEPE TRANSFERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Pepe geldi ama şu anda idmanda yok. Quaresma da yok. İspanya kampına gelecekler, dinlenmeleri de lazım. Pepe'nin kariyeriyle ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Zaten ortada. Karakteriyle ilgili de olumlu raporlar aldım. Pepe saygıyı hak ediyor. Bazı kötü görüntüleri var ama son 6 yıldır olumsuz bir şey yok. Saha içerisinde hatalar yapılabiliyor bazen. Pepe, tecrübesi, yeteneği ve liderlik vasfıyla önemli katkılar yapacaktır. Stoperde Marcelo, Tosic, Mitrovic ve Atınç da var. O bölgeyi yeterli görüyorum. Olumsuzluk yok.

BURAK YILMAZ VE VOLKAN ŞEN

Burak Yılmaz ve Volkan Şen benim çalıştığım değerli futbolcular. Fakat şu ana kadar yönetime bir şey demedim. Burak Yılmaz ve Volkan Şen'e kamuoyunda haksızlık yapılıyor. Biz kendi yetiştirdiğimiz oyuncuları düştüğü zaman harcamaya çalışıyoruz. Çıktığı zaman da çok fazla övüyoruz. Burak Yılmaz ve Volkan Şen yetenekli oyuncular. Hataları var ama medyanın yansıttığı gibi değil. Ekonomik olarak uygun olurlarsa transferlerine sıcak bakarım. Volkan Şen ile de Burak Yılmaz ile de olumsuz düşüncem yok. Ama transferle ilgili net bir şey yok. Gündeme gelirse, teknik olarak olumlu bakarım.

ARDA TURAN KONUSU

Arda Turan, karakteri ve oyunculuğuna çok saygı duyduğum bir oyuncu. Ama o duruma düştüyse bu sadece onun suçu değildir. Arda Turan gibi yetişmiş insanları yok edip başka oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Bu yanlış. Herkes hata yapabilir. Ama önemli olan bunu sürdürüp sürdürmemek. Burada benim de, medyanın da, başka hocaların da hatası var. Onu savunmak için söylemiyorum.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak hedefimiz. Gruptan çıkarsak kendimizi başarılı olarak görürüz. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak, şampiyon olmak isteriz ama çok zor. Her takım için bu zor. ecrübe olarak sıkıntımız yok ama gruptaki rakiplerimiz de önemli. İlk hedefimiz iyi futbol ve gruptan çıkmak.

YUSUF ERDOĞAN



Yusuf Erdoğan'ı 1461 Trabzon'dan beri tanıyorum. Konuşuluyor, yazılıyor. Teknik olarak olabilir ama ekonomik, idari konular da var. Yusuf Erdoğan yetenekli ve hızlı bir oyuncu. Trabzon neden bırakıyor bilmiyorum. Konuşuluyor ama son karar yönetimin.

GÖKHAN İNER



Gökhan İnler entellektüel, vizyonu olan bir oyuncu. Neden ayrıldığını bilmiyorum, oynama şansından sanırım. Gökhan İnler benimle değil, yönetimle görüştü. Zannediyorum şans bulamadığı için ayrıldı. Ama oyuncu olarak ondan memnundum.

TALİSCA



Talisca yanlış yapıyor. Kimseye değil kendisine mesleğine saygısızlık yapıyor. Giderken annesinin rahatsızlığını söyledi. Benfica, Talisca'yı neden bıraktı? Bu tip şeyler yüzünden işte. Eksikleri var, bunları düzeltince başarılı oldu. Kendisi ne kadar çalışırsa çalışsın takımla idman yapmak gibi olmaz. Genç oyuncu, yanlış yapıyor. Öğreteceğiz başka çare yok.

Talisca erken de gitti, idman eksikliği olacak, ne kadar çalışırsa çalışsın takım gibi olmayacak. Genç ama eksiği çok. Talisca tabii ki bir ceza alacak. Ama ceza verirken oyuncuyu kaybedip takıma da zarar vermek istemiyoruz.

SÖYLÜYORUM MANŞET OLSUN, MARCELO'DA SANKİ TEZGAH VAR



Söylüyorum manşet olsun. Sanki biri tezgah mı hazırlıyor? Koyun satıp almıyoruz. Marcelo konusunda sanki bir tezgah var. Bizim istediğimiz rakamı veriyorlarsa satarız biter. Uzatılması hiç doğru değil. İstediğimizi verirlerse, bu iş biter. Uzatmaya gerek yok. İhtiyacın varsa al, yoksa alma kardeşim. Aklım almıyor bazı transferleri. Marcelo'yu Lyon alacaksa versin parayı, istenen parayı verirlerse biter bu, Lacazette, Tolisso'nun gideceğini herkes biliyor.

Marcelo ve Oğuzhan şu an burada. Satılırsa bana göre doğru olmaz.

CENK TOSUN



Cenk Tosun, Süper Kupa finalinde oynayabilir ama sonrası için forvet ihtiyacımız var. Bu çok net. Eldeki kadro şu anda 3 günde 1 maç oynamak için yeterli değil. Geçen sene Eylül'de yaptık forvet transferini. Tuttu mu? Tuttu...

FRANCO VE MİLOSEVİC GİDEBİLİR, MUSTAFA PEKTEMEK KALSIN İSTERİM



Gökhan Töre'de büyük şanssızlık oldu. Bize çok önemli destek verecekti. Pedro Franco ve Milosevic gidebilirler. İyi oyuncular ama bizim o bölgede yeterli oyuncumuz var. Mustafa Pektemek'in gitmesine sıcak bakmıyorum.

ABOUBAKAR

Aboubakar'ı düşünüyorum, ama uzuyor yani... Kafa attığında herkes kovuyordu, şimdi alın diyorlar. Transfer yönetimin yapacağı bir iştir. Aboubakar konusu da uzadı. Porto vermiyorsa, bırakmalıyız. Benim görüşüm bu.

GİGNAC VE MARİO GOMEZ

Gignac da iyi oyuncu. Teknik olarak karşı çıkacağım bir futbolcu değil. Mario Gomez gündemimizde yok. Gignac iyi bir oyuncu. Olursa 'hayır' der miyim? Hayır, demem.

DİEGO COSTA

Diego Costa da gelirse hayır demem. Aynı Burak Yılmaz gibi Gignac gibi. Bunlar ekonomiyle alakalı, yönetim bilir. Diego Costa var Gignac var ama transferi çok kolay değil. Bazılarında bonservis sorunu var.

CANER ERKİN

Caner'i sol açık olarak oynatırsam uçar. Bize uçacak değil oynayacak oyuncu lazım. Caner Erkin 1 sene ayrı kaldı, çalışıyor ama zamana ihtiyacı var. Olumsuz değilim, daha görmedik. Niyeti, isteği ve katılımı çok iyi ama maç performansı farklı bir şey. Savunmamız yaşlı diyorsunuz. Ama genç aldık da ne oldu? Mitrovic, Perdo Franco ve Milosevic genç değil mi?

BEN ARFA - LENS



Lens, Ben Arfa konuşuluyor. Teknik olarak konuşamam, ekonomik durumla alakalı, isim çok. Ama kararı yönetim verecek."