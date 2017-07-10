Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? İlhan Cavcav Sezonu

Her geçen gün yeni futbolcuların transfer edilmesiyle, milyonlarca futbolsever, merakla "Lig ne zaman başlıyor?" ve "Süper Lig ne zaman başlayacak?" diye soruyor. İşte Süper Lig başlama tarihi ve detaylar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? (2017-2018)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla ligin başlama tarihini bekleyen futbolseverler için Süper Lig açılış tarihini duyurdu. TFF, Süper Lig'de yeni sezonun 11 Ağustos 2017 tarihinde başlayacağını açıkladı.

Aynı zamanda Süper Lig'de maç fikstürünün belirlenmesi için yapılacak olan kura çekimi 11 Temmuz 2017 Salı günü gerçekleştirilecek. Böylece hangi takımın hangi takımla ve ne zaman oynayacağı da kararlaştırılmış olacak.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruda yeni sezonun "İlhan Cavcav Sezonu" olarak adlandırıldığını da duyurdu. Bilindiği üzere Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, geride bıraktığımız sezon içerisinde vefat etmişti. TFF de her yıl sezona önemli bir spor insanının adını veriyor ve bul yıl da sezonun adı İlhan Cavcav Sezonu olarak isimlendirildi.

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada,

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun İlhan Cavcav Sezonu olarak isimlendirilmesini kararlaştırdı.

Gençlerbirliği Kulübü'nün yaklaşık 38 yıl başkanlığını yapan, Kulüpler Birliği'nin ilk başkanı olan ve geçtiğimiz Ocak ayında 81 yaşında vefat eden Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav'ın adı, Süleyman Seba, Hasan Doğan ve Turgay Şeren'in ardından Süper Lig'in bu sezonuna verildi."

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