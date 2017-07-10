Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile izinli Pepe, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca katılmadı.

Antrenmanın ilk bölümünde istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları yapan siyah-beyazlılar; top kontrolü, pas çalışması, dar alanda oyunlarla günü tamamladı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.