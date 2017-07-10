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FUTBOL

Emre Mor Fenerbahçe'ye kiralanacak mı? (Dortmund'un Emre Mor'u kiralama şartları)

Emre Mor Fenerbahçe'ye kiralanacak mı?

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:21:00

  • 1 Emre Mor Fenerbahçe'ye kiralanacak mı?
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Emre Mor'a çevrildi. 

  • 2 Emre Mor Fenerbahçe'ye kiralanacak mı?
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    Sporx'in haberine göre; Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda Dortmund ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirecek. 

  • 3 Emre Mor Fenerbahçe'ye kiralanacak mı?
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    Emre Mor'un kiralık transferi için son detayları Muzzi Özcan'dan öğrenecek olan Fenerbahçe Yönetimi, milli futbolcu için 2.5 milyon euroluk kiralama bedelini de gözden çıkarttı.

  • 4 Emre Mor Fenerbahçe'ye kiralanacak mı?
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    Fenerbahçe ile Dortmund arasındaki görüşmeleri tıkayan en kritik konulardan biri de Dortmund'un Emre Mor için ilk 11 garantisi istemesi olarak gösteriliyor.

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  • 5 Emre Mor Fenerbahçe'ye kiralanacak mı?
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    Fenerbahçe ile Emre Mor'un transferi için yapacağı sözleşmeye cezai maddeler koymayı planlayan Dortmund, sakatlık ve ceza olmaması durumunda Fenerbahçe'nin Emre Mor'u oynatmaması durumunda her maç için ödeme yapmasını isteyen Dortmund'un bu talebine sarı-lacivertli yönetim sıcak bakmıyor.

     

     

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 9
  • Misafir
    Misafir
    Emre mor gelsin
  • Misafir
    Misafir
    come to fener emre mor
  • Misafir
    Misafir
    lensi istiyoruz.
  • Misafir
    Misafir
    Emre mor gelirsen harika olur...
  • Misafir
    Misafir
    aslanim emre mor
  • Misafir
    Misafir
    takim oyuncusu degil elin simarik veledini alip bela mi edeceksiniz zaten keyif almiyoruz stres bari yaratmayin
  • Misafir
    Misafir
    neyin peşindesiniz alın lensi olsun bitsin..
  • Misafir
    Misafir
    Kadrolu devlet memuru gibi Boyle sözleşme mı olur yaa
  • Misafir
    Misafir
    Kadrolu devlet memur gibi yanı.
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