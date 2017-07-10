Emre Mor Fenerbahçe'ye kiralanacak mı? (Dortmund'un Emre Mor'u kiralama şartları)

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Emre Mor'a çevrildi.
Sporx'in haberine göre; Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda Dortmund ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirecek.
Emre Mor'un kiralık transferi için son detayları Muzzi Özcan'dan öğrenecek olan Fenerbahçe Yönetimi, milli futbolcu için 2.5 milyon euroluk kiralama bedelini de gözden çıkarttı.
Fenerbahçe ile Dortmund arasındaki görüşmeleri tıkayan en kritik konulardan biri de Dortmund'un Emre Mor için ilk 11 garantisi istemesi olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe ile Emre Mor'un transferi için yapacağı sözleşmeye cezai maddeler koymayı planlayan Dortmund, sakatlık ve ceza olmaması durumunda Fenerbahçe'nin Emre Mor'u oynatmaması durumunda her maç için ödeme yapmasını isteyen Dortmund'un bu talebine sarı-lacivertli yönetim sıcak bakmıyor.