Gökhan Töre'nin yerine kim gelecek?

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:33:41 | Güncelleme: 16:41:31
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Pepe transferiyle gündemi sallayan Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sakatlanmasının ardından bu bölgeye bir transfer ihtiyacı doğdu.
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Yönetim ve teknik heyetin bu sezon büyük işler beklediği Töre'nin yerine artık gözler transfere çevrildi.
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İşte Sporx'in haberine göre; Beşiktaş'ın Gökhan Töre'nin yerine düşündüğü adaylar...
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Eric Maxim Choupo-Moting
Schalke ile sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan Choupo Moting'e hala takım arıyor. Menajeri ile görüşme yapıldı ancak ücreti nedeniyle beklemede duruyor.
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Jeremain Lens
Hem Lens hem de Sunderland para konusunda uzlaşmaya varamamıştı. Fenerbahçe cephesi bu transferi noktalamak istiyor ancak fiyatın düşmesi durumunda Beşiktaş'tan da bir karşı atak gelebilir.
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Fikret Orman ancak maliyetin azalması halinde devreye gireceklerini açıklamıştı
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Yusuf Erdoğan
Teknik direktör Şenol Güneş transferini bizzat istedi. Oyuncu gelmeye sıcak bakıyor, bordo mavililer ile transfer pazarlığı devem ediyor.
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Hatem Ben Arfa
Her transfer döneminde ismi geçen Ben Arfa’nın Paris Saint Germain takımında aradığını bulamadığı bir gerçek. Menajeri Beşiktaş’a önceki yıllarda olduğu gibi yine açık kapı bıraktı.
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Bonservisi sudan ucuz ancak Ben Arfa'nın maaşı 5 milyonun üzerinde ve imza parası da talep ediyor.
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Emre Mor
Emre Mor'un Borussia Dortmund'da forma bulamamasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi.
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Beşiktaş da Emre Mor'un Şenol Güneş ile daha iyi gelişebileceğini düşündüğü için Dortmund'un kapısını çaldı. Transfer sürprizine kapı açık...
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Jesus Navas
Manchester City defterini kapatanJesus Navas, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi sahnesi için düşündüğü isimlerden biri. Ancak Jesus Navas'ın eski takımı Sevilla'ya sıcak bakması siyah-beyazlılar için baş ağrıtacak engel olarak duruyor.
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Samir Nasri
Beşiktaş geçen sezon son anda Sevilla'ya kaptırdığı Samir Nasri için taliplerden biri diyebiliriz. Her ne kadar sağ kanat oyuncusu olmasa da orta sahanın her bölgesinde görev alabilir.
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Orkan Çınar
Beşiktaş, geçen yıl da istediği ancak kulübünün yüksek fiyat istemesi nedeniyle almaktan vazgeçtiği Orkan Çınar’da bu kez mutlu sona çok yakın.
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Siyah beyazlılar, 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Gaziantepspor ile anlaşmaya vardı. Futbolcuyla daha önce el sıkışan Beşiktaş yöneticiler alternatif olarak da Orkan'ı alabilir.
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Deniz Türüç
Kayserispor'da beğenilen Deniz Türüç, Beşiktaş'ın gündemine geldi, öncelikli bölgesi sağ kanat değil ancak forvete de alternatif olabilir. Şu anda masada herhangi bir teklif yok
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Volkan Şen
Fenerbahçe'yle olan kontratı karşılıklı olarak fesh edilen Volkan Şen, Beişktaş'ta oynamak istiyor ancak siyah beyazlılar bu öneriye an itibariyle soğuk.
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Fikret Orman'ın, daha önceden de gündeme gelip son anda Fenerbahçe'yi seçmesi sebebiyle Volkan'ı Kara Kartal'da görmek istemediği belirtildi. Şenol Güneş ısrarcı olursa işler değişebilir.