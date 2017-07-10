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FUTBOL

Gökhan Töre'nin yerine kim gelecek?

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:33:41

  • 1 Gökhan Töre'nin yerine kim gelecek?
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    Pepe transferiyle gündemi sallayan Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sakatlanmasının ardından bu bölgeye bir transfer ihtiyacı doğdu.

  • 2 Gökhan Töre'nin yerine kim gelecek?
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    Yönetim ve teknik heyetin bu sezon büyük işler beklediği Töre'nin yerine artık gözler transfere çevrildi.

  • 3 Gökhan Töre'nin yerine kim gelecek?
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    İşte Sporx'in haberine göre; Beşiktaş'ın Gökhan Töre'nin yerine düşündüğü adaylar...

  • 4 Gökhan Töre'nin yerine kim gelecek?
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    Eric Maxim Choupo-Moting

    Schalke ile sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan Choupo Moting'e hala takım arıyor. Menajeri ile görüşme yapıldı ancak ücreti nedeniyle beklemede duruyor.

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  • 5 Gökhan Töre'nin yerine kim gelecek?
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    Jeremain Lens

    Hem Lens hem de Sunderland para konusunda uzlaşmaya varamamıştı. Fenerbahçe cephesi bu transferi noktalamak istiyor ancak fiyatın düşmesi durumunda Beşiktaş'tan da bir karşı atak gelebilir.

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Ziyaretçi
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YORUMLAR 2
  • Misafir
    Misafir
    emro mor bencil oyuncu kendi gidip gol atmak ister
  • Misafir
    Misafir
    volkan olmasın
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