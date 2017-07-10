Vladimir Micov, EA7 Emporio Armani Milan'da

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki skorer oyuncu Micov ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Micov, sarı-kırmızılıların yanı sıra ülkesinde Kızılyıldız ve Partizan, Yunanistan'da Panionios, İspanya'da Caja Laboral, İtalya'da Cantu, Rusya'da CSKA Moskova formaları da giydi.

Galatasaray'da birer lig ve Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan Sırp basketbolcu, geçen sezon takımıyla THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 29 maçta 11,2 sayı, 3,6 ribaunt, 2,4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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Vladimir Micov

Micov

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