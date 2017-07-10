Beşiktaş, dolandırıcılık açıklaması yaptı

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"YENİ SEZON FORMALARIYLA İLGİLİ DOLANDIRICILARA DİKKAT



Çeşitli telefon numaralarından (özellikle (0212) 702 21 92) taraftarlarımızı arayan bazı kişilerin, kulübümüzün yeni sezon formalarıyla ilgili özel bir kampanya düzenlediği bilgisini vererek satış yapmaya çalıştıklarını öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüzün böyle bir uygulaması yoktur. Bu veya benzeri numaralardan yapılan hiçbir aramayı lütfen dikkate almayınız. Bu yolla yapılan satışlarda taraftarlarımız kandırılmaya çalışılarak, sahte ürünler pazarlanmaktadır."

beşiktaş

Beşiktaş yeni sezon formaları

dolandırıcılık