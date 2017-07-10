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Beşiktaş yeni sezon formaları
FUTBOL

Beşiktaş, dolandırıcılık açıklaması yaptı

Beşiktaş, yeni sezon formalarıyla ilgili olarak bir açıklama yaparak taraftarlarına uyarıda bulundu

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 19:34:59 Güncelleme: 19:38:33

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"YENİ SEZON FORMALARIYLA İLGİLİ DOLANDIRICILARA DİKKAT

Çeşitli telefon numaralarından (özellikle (0212) 702 21 92) taraftarlarımızı arayan bazı kişilerin, kulübümüzün yeni sezon formalarıyla ilgili özel bir kampanya düzenlediği bilgisini vererek satış yapmaya çalıştıklarını öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüzün böyle bir uygulaması yoktur. Bu veya benzeri numaralardan yapılan hiçbir aramayı lütfen dikkate almayınız. Bu yolla yapılan satışlarda taraftarlarımız kandırılmaya çalışılarak, sahte ürünler pazarlanmaktadır."

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