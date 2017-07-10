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Fenerbahçe kadro dışı Kerem Bulut
FUTBOL

Fenerbahçe'de sigara içtiği tespit edilen Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de gençler kadro dışı kaldı!

Yeni sezon hazırlıklarının Topuk Yaylası'ndaki etabını tamamlayan Fenerbahçe'de şoke eden bir görüntü paylaşıldı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 20:08:06 Güncelleme: 20:46:05

Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncuları Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut, Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampta sigara içtikleri tespit edildiği için kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, Kerem Bulut ile yanındaki takım arkadaşı Oytun Özdoğan'ın sosyal medyadaki paylaşımlarında sigara içtikleri tespit edildi.

Teknik heyetin de raporu doğrultusunda 19 yaşındaki iki futbolcu, kadro dışı bırakıldı ve kamptan gönderildi.

  • Kerem Bulut
  • Fenerbahçe kadro dışı
  • Oytun Özdoğan
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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Sigara sağlığa zararlı
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