Fenerbahçe'de sigara içtiği tespit edilen Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncuları Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut, Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampta sigara içtikleri tespit edildiği için kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, Kerem Bulut ile yanındaki takım arkadaşı Oytun Özdoğan'ın sosyal medyadaki paylaşımlarında sigara içtikleri tespit edildi.

Teknik heyetin de raporu doğrultusunda 19 yaşındaki iki futbolcu, kadro dışı bırakıldı ve kamptan gönderildi.

Kerem Bulut

Fenerbahçe kadro dışı

Oytun Özdoğan