Marcelo'nun Lyon'a transferiyle ilgili flaş iddia

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Marcelo'yla ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya'da yayın yapan Radio Bandeirantes, Santos'tan 2008 yılında 400 bin Dolar'a ayrılan Marcelo'nun Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a transfer olduğunu öne sürdü.

Bir diğer iddia da ESPN'den geldi. ESPN'den Jorge Nicola, tecrübeli stoperin Lyon'a transferinin bitmeye yakın olduğunu, ödeme detaylarının konuşulduğunu öne sürdü.

Bugün hem Lyon hem de Beşiktaş cephesinden Marcelo açıklaması gelmişti. Kenny Tete'nin imza töreninde konuşan Lyon teknik direktörü Bruno Genesio, Marcelo'yla ilgilendiklerini "Bir stoper transfer edeceğiz. Tercihimiz Marcelo olur mu bilemiyorum ama o aradığımız özelliklere sahip bir isim" ifadeleriyle duyurmuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de bugün düzenlediği basın toplantısında Lyon'un tecrübeli savunmacıyla ilgilendiğini doğrulamıştı. Güneş, buna rağmen Marcelo'yu satmak istemediklerinin altını çizmişti. İşte Güneş'in o sözleri:

"Söylüyorum manşet olsun. Sanki biri tezgah mı hazırlıyor? Koyun satıp almıyoruz. Marcelo konusunda sanki bir tezgah var. Bizim istediğimiz rakamı veriyorlarsa satarız biter. Uzatılması hiç doğru değil. İstediğimizi verirlerse, bu iş biter. Uzatmaya gerek yok. İhtiyacın varsa al, yoksa alma kardeşim. Aklım almıyor bazı transferleri. Marcelo'yu Lyon alacaksa versin parayı, istenen parayı verirlerse biter bu. Marcelo ve Oğuzhan şu an burada. Satılırsa bana göre doğru olmaz."

beşiktaş

Marcelo

Marcelo Lyon