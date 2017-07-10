FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri - Fenerbahçe Lucas Moura'nın peşinde
Fenerbahçe Lucas Moura'nın peşinde
10 Temmuz 2017 Pazartesi, 21:04:01 | Güncelleme: 21:26:46
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Paris Saint-Germain'le Lucas Moura'nın yolları ayrılıyor.
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Foot Mercato'nun haberine göre, Fenerbahçe Brezilyalı futbolcuyla ilgileniyor.
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Süper Lig'de bu sezon ilgi çeken transferler yapıldı.
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Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Carlos Kameni'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi ise Lucas Moura...
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Brezilyalı futbolcunun Paris'teki macerasının sona ermek üzere olduğu belirtildi.
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Fenerbahçe'ye yakın kaynaklara göre, sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
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PSG ise, Lucas Moura'nın bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi.
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Haberin detayında, Fenerbahçe'nin PSG'nin yanı sıra Brezilyalı futbolcuyu da ikna etmesi gerektiğinin altı çizildi.
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Serie A ekiplerinden AS Roma'nın da yıldız futbolcuyla ilgilendiği biliniyor.
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Lucas Moura'nın PSG ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.