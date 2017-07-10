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Fenerbahçe transfer haberleri - Fenerbahçe Lucas Moura'nın peşinde

Fenerbahçe Lucas Moura'nın peşinde

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 21:04:01

  • 1 Fenerbahçe Lucas Moura'nın peşinde
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    Paris Saint-Germain'le Lucas Moura'nın yolları ayrılıyor.

  • 2 Fenerbahçe Lucas Moura'nın peşinde
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    Foot Mercato'nun haberine göre, Fenerbahçe Brezilyalı futbolcuyla ilgileniyor.

  • 3 Fenerbahçe Lucas Moura'nın peşinde
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    Süper Lig'de bu sezon ilgi çeken transferler yapıldı.

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    Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Carlos Kameni'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi ise Lucas Moura...

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  • 5 Fenerbahçe Lucas Moura'nın peşinde
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    Brezilyalı futbolcunun Paris'teki macerasının sona ermek üzere olduğu belirtildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir
    Misafir
    Come to Fenerbahçe
  • Misafir
    Misafir
    İmkansız
  • Misafir
    Misafir
    come to fenerbahçe
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