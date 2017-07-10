Lazio, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı istiyor

Lucas Biglia'nın Milan'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılırken Lazio, Arjantinli oyuncunun yerine transfer arayışlarına başladı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Lazio'nun Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı transfer etmek istediğini yazdı. Habere göre Tolgay 5 milyon Euro civarında bir değere sahip.

İtalyan basınında dün çıkan haberlere göre Lazio, Oğuzhan Özyakup ile Selçuk İnan'la da ilgileniyordu.

Tolgay, Ocak 2015'te Hamburg'tan 450 bin Euro'ya transfer olduğu Beşiktaş'ta 73 maça çıkmıştı. 26 yaşındaki orta saha bu maçta 2 gol atarken 9 da asist yapmıştı. Tolgay, geçen sezon yaptığı 7 asistle şampiyonluğa büyük katkı sağlamıştı.

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