Yeni Malatyaspor: 5 - Adana Demirspor: 0

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Adana Demirspor ile oynayan Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'de mücadele eden rakibini Ahmet Aras (2), Furkan Pekşen, Mehmet Sak ve Ali Dere'nin golleriyle 5-0 mağlup etti.

Sarı-siyahlı takımda yeni transferlerden sadece Sincere Seth'in forma giydiği müsabakada her iki takım da yedek ağırlıklı kadroyla mücadele etti.



Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu kampının 10. gününde ilk hazırlık maçını oynadı. Zorlu Süper Lig yarışı için işi sıkı tutan Malatya ekibi TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Bolu Termal Tesisleri'nin sahasında karşı karşıya geldi. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmaya Emre Selen, Sincere Seth, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Mehmet Sak, Murat Yıldırım, Rahman Buğra, Ferhat Kiraz, Ali Dere, Furkan Pekşen, Ahmet Aras ilk on biri ile başladı.



SAĞLAM, YENİLERİ HAZIR DEĞİLLER DİYE OYNATMADI

Sarı-siyahlılarda Abdulsamet Damlu, Burak Kavlak, Fatih Gürden, Ferhat Canlı, Furkan Yiğit, Taylan Ökke, Sunday Mba, Azubuıke yedek kulübesinde başlayıp oyuna sonradan girdiler. Maçın başından itibaren üstünlüğünü rakibe hissettiren Evkur Yeni Malatyaspor, Ahmet Aras (2), Furkan Pekşen, Mehmet Sak ve Ali Dere'nin golleriyle maçı 5 - 0 farklı kazandı. Kampa sonradan katıldıkları için fiziksel olarak hazır olmayan yabancı oyuncular ve yeni transferleri sahaya sürmeyen teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın oyuncularının performansından memnun kaldığı belirtildi.



Bolu'da devam eden 1. etap kamp çalışmaları kapsamında 13 Temmuz'da Süper Lig ekibi Karabükspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor 15 Temmuz'da ilk etap çalışmalarını tamamlamış olacak.







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