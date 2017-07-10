Galatasaray Konoplyanka için resmi teklifini yaptı (Konoplyanka kimdir?)

BeIN Sports'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Alman ekibine Ukraynalı orta saha için resmi teklifini yaptı. Galatasaray'ın Schalke 04'e Konoplyanka için 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla beraber 1 senelik kiralama önerdiği iddia edildi.

Schalke'nin satın alma opsiyonu için 9 milyon Euro'da ısrarcı olduğu bildirildi. Alman ekibinin Nantes'tan Amine Harit'i transfer etmesi, Konoplyanka'nın kesin olarak ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Ukraynalı futbolcu, geçen haftalarda Galatasaray'ı Twitter hesabından takip etmiş ve sarı-kırmızılı taraftarların mesajlarını beğenmiş; daha sonra takibi bırakmıştı.

YEVHEN KONOPLYANKA KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Eylül 1989 (27 yaşında)

Doğduğu il: Kirovograd / Ukrayna

Boyu: 1,76 m

Mevki: Orta saha / Sol kanat

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro

Son sezon istatistikleri: 29 maç 7 gol 2 asist

Oynadığı kulüpler: Dnipro, Sevilla, Schalke 04

Konoplyanka

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