Galatasaray Konoplyanka için resmi teklifini yaptı (Konoplyanka kimdir?)

BeIN Sports'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Alman ekibine Ukraynalı orta saha için resmi teklifini yaptı. Galatasaray'ın Schalke 04'e Konoplyanka için 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla beraber 1 senelik kiralama önerdiği iddia edildi.
Schalke'nin satın alma opsiyonu için 9 milyon Euro'da ısrarcı olduğu bildirildi. Alman ekibinin Nantes'tan Amine Harit'i transfer etmesi, Konoplyanka'nın kesin olarak ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.
Ukraynalı futbolcu, geçen haftalarda Galatasaray'ı Twitter hesabından takip etmiş ve sarı-kırmızılı taraftarların mesajlarını beğenmiş; daha sonra takibi bırakmıştı.
YEVHEN KONOPLYANKA KİMDİR?
Doğum tarihi: 29 Eylül 1989 (27 yaşında)
Doğduğu il: Kirovograd / Ukrayna
Boyu: 1,76 m
Mevki: Orta saha / Sol kanat
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro
Son sezon istatistikleri: 29 maç 7 gol 2 asist
Oynadığı kulüpler: Dnipro, Sevilla, Schalke 04
- Konoplyanka
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