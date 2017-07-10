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Galatasaray Konoplyanka için resmi teklifini yaptı (Konoplyanka kimdir?)

Galatasaray Konoplyanka için resmi teklifini yaptı

Galatasaray, bonservisi Schalke 04'te bulunan Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka için resmi teklifini yaptı

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 22:32:28 Güncelleme: 22:35:55

BeIN Sports'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Alman ekibine Ukraynalı orta saha için resmi teklifini yaptı. Galatasaray'ın Schalke 04'e Konoplyanka için 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla beraber 1 senelik kiralama önerdiği iddia edildi.

Schalke'nin satın alma opsiyonu için 9 milyon Euro'da ısrarcı olduğu bildirildi. Alman ekibinin Nantes'tan Amine Harit'i transfer etmesi, Konoplyanka'nın kesin olarak ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Ukraynalı futbolcu, geçen haftalarda Galatasaray'ı Twitter hesabından takip etmiş ve sarı-kırmızılı taraftarların mesajlarını beğenmiş; daha sonra takibi bırakmıştı.

YEVHEN KONOPLYANKA KİMDİR?
Doğum tarihi: 29 Eylül 1989 (27 yaşında)
Doğduğu il: Kirovograd / Ukrayna
Boyu: 1,76 m
Mevki: Orta saha / Sol kanat
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro
Son sezon istatistikleri: 29 maç 7 gol 2 asist
Oynadığı kulüpler: Dnipro, Sevilla, Schalke 04

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