Theo Hernandez: Real Madrid benim için en iyi opsiyondu

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübünden tartışmalara neden olan bir transferle Real Madrid'e gelen 19 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Theo Hernandez, Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtıldı.



Real Madrid ile 6 sezonluk sözleşme imzalayan Theo, "Dünyanın en iyi kulübünde oynamak, dünyanın en iyi futbolcularından bir şeyler öğrenmek ve kupalar kazanmak için buradayım." dedi.



Eflatun-beyazlılara transferinin ardından Atletico Madrid Kulübünün kendisiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "A takımımız ile hiçbir resmi maça çıkamadı. Kulübümüzün sözleşme yenileme tekliflerini ve Avrupa'daki başka kulüplerden gelen transfer önerilerini reddetti." şeklinde ifadeler kullanmasının hatırlatılması üzerine ise Theo, "Menajerim ile konuştum ve Real Madrid benim için en iyi opsiyondu. Çünkü dünyanın en iyi futbolcuları burada. Kendimi burada geliştirip en iyi seviyeme çıkabilirim. Real Madrid'e gelmek konusunda karar vermek zor olmadı. İstediğim için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.



Real Madrid'den Sporting Lizbon'a giden Fabio Coentrao'dan boşalan 15 numaralı formayı alan Fransız futbolcu, daha önce kiralık olarak oynadığı Alaves takımında da bu sırt numarasını kullanıyordu. Yeni formasıyla Bernabeu çimlerine ilk kez çıkan Theo'ya, tribünde bekleyen Real Madridli taraftarlar da büyük sevgi gösterdi.



Öte yandan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de tanıtım sırasında yaptığı konuşmada, "Geçen sezon La Liga'nın gelecek vadeden en iyi futbolcularından biri oldun ve Real Madrid'de oynayabilecek bir yeteneğe sahip olduğunu gösterdin. Avrupa'daki birçok kulüp seni istiyordu ama sen her şeyin ötesinde bu formayı giymek istedin. Real Madrid her zaman sana teşekkür edecektir. Real Madrid'de oynamak gibi olağanüstü bir tecrübe ve burada tarih yazma şansı artık seni bekliyor." ifadelerini kullandı.



Yeni sezon hazırlıkları için bugün toplanan Real Madrid takımı, bu ay sonunda ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek Uluslararası Şampiyonlar Kupası adlı turnuvada Manchester United, Manchester City ve Barcelona ile hazırlık maçları oynayacak.





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Theo Hernandez