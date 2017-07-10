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Samuel Eto'o, Antalyaspor
FUTBOL

Marsilya için Samuel Eto'o iddiası!

Marsilya, Samuel Eto'o'dan vazgeçti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın gündemine Samuel Eto'o geldi

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 23:31:05 Güncelleme: 23:40:52

Marsilya, geçen sezon kiraladığı Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katamamış ve Fransız golcü Galatasaray'a transfer olmuştu. Fransa ekibinin golcü arayışları ise devam ediyor. Mavi-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Antalyaspor'un 36 yaşındaki Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, menajerler tarafından Marsilya'ya önerildi. Eto'o'nun Marsilya'dan 2 yıllık kontrat ve yıllık 4 milyon Euro talep etmesi üzerine transfer zora girdi.

Haberde Marsilya'nın Kamerunlu golcüden vazgeçtiği ve rotayı Inter'den ayrılmak isteyen Gabriel Jesus'a çevirdiği kaydedildi. Marsilya daha önce Monaco'dan Valere Germain'i kadrosuna katmıştı.

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