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FUTBOL

Galatasaray Mariano ve Feghouli transferlerini bitiriyor - Mariano kimdir? Feghouli kimdir?

Galatasaray 4. bombasını Mariano ile patlatıyor!

11 Temmuz 2017 Salı, 01:11:58

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    Aslan, 4. bombasını patlatıyor, savunmanın sağına Mariano geliyor.

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    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Brezilyalı çok yönlü oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı.

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    Sevilla’yla yapılan pazarlıklarda da sona yaklaşıldı Sabri Sarıoğlu’yla sözleşme yenilemeyen Galatasaray, uzun süredir sürdürdüğü sağ bek arayışlarında mutlu sona çok yaklaştı.

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    Tete’yi Lyon’a kaptıran, Corchia’da da umduğunu bulamayan G.Saray, Tudor’un raporu üzerine yöneldiği Sevilla’nın 31 yaşındaki yıldızı Mariano Ferreira Filho’nun transferini bitirme noktasına getirdi.

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  • 5 Galatasaray 4. bombasını Mariano ile patlatıyor!
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    Mariano’nun menajeriyle yapılan görüşmelerde 2.2 milyon Euro’dan 3 yıllığına anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, Sevilla’yla da masaya oturdu.

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Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 6
  • Misafir
    Misafir
    öz galatasaraylı sabri diyorum
  • Misafir
    Misafir
    bence sabri bundan daha iyiydi birde yaş olmuş 31 sabrinin suçuneydi eğer bu alınacaksa
  • Misafir
    Misafir
    Gençleşme operasyonu sürüyor :D
  • Misafir
    Misafir
    31 yaşında yani.göbeksiz olması sorun olurdu.
  • Misafir
    Misafir
    sabri reyizin yerini tutmaz
  • Misafir
    Misafir
    BİRAZ GÖBEĞİMİ VAR NE?
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