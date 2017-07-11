FUTBOL
Galatasaray Mariano ve Feghouli transferlerini bitiriyor - Mariano kimdir? Feghouli kimdir?
Galatasaray 4. bombasını Mariano ile patlatıyor!
11 Temmuz 2017 Salı, 01:11:58 | Güncelleme: 09:30:25
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Aslan, 4. bombasını patlatıyor, savunmanın sağına Mariano geliyor.
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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Brezilyalı çok yönlü oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı.
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Sevilla’yla yapılan pazarlıklarda da sona yaklaşıldı Sabri Sarıoğlu’yla sözleşme yenilemeyen Galatasaray, uzun süredir sürdürdüğü sağ bek arayışlarında mutlu sona çok yaklaştı.
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Tete’yi Lyon’a kaptıran, Corchia’da da umduğunu bulamayan G.Saray, Tudor’un raporu üzerine yöneldiği Sevilla’nın 31 yaşındaki yıldızı Mariano Ferreira Filho’nun transferini bitirme noktasına getirdi.
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Mariano’nun menajeriyle yapılan görüşmelerde 2.2 milyon Euro’dan 3 yıllığına anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, Sevilla’yla da masaya oturdu.
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6 milyon Euro’dan kapıyı açan İspanyol kulübü, 4 milyon Euro’ya kadar düştü.
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Son pazarlıkların ardından herhangi bir pürüz çıkmazsa imzaların atılması bekleniyor.
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BREZİLYA EGEMENLİĞİ
Mariano’nun transferinin bitmesi halinde Maicon’dan sonra savunmaya bir Brezilyalı daha dahil olmuş olacak.
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Dil probleminin aşılmasıyla defanstaki zaafların asgariye indirilmesi hedefleniyor.
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Sevilla’yla bir yıl daha sözleşmesi bulunan sambacı, sağ bek ve sağ açık pozisyonları dışında stoperde de görev alabiliyor.
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FEGHOULI'DEN YANIT BEKLENİYOR
Galatasaray, Bruma’nın yerine uzun süredir pazarlık halinde olduğu Sofiane Feghouli’den gelecek yanıta kilitlendi.
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Daha önce yapılan teklife olumlu yaklaşan 27 yaşındaki Ceza yirli oyuncu, menajeriyle yapılan son görüşmede ise yeni talepler sıraladı.
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Yıllık 3 milyon Euro öneren G.Saray yönetimi ise geri adım atmadı.
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27 yaşındaki oyuncu, aynı şartları kabul etmesi halinde, West Ham’la temasa geçilecek ve transfer bitirilmeye çalışılacak.