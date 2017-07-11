Adem Büyük: "Gidenler pişman olacak"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig’in güçlü ekibi Kasımpaşa’da kaptan Adem Büyük açıklamalarda bulundu.

Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin özel röportajı şöyle:

Geçen sezon lige iyi başlayamasalar da yapılan değişikliklerin takıma olumlu yansıdığını belirten tecrübeli futbolcu, “Belki çok kaliteli bir kadroya sahip değildik ama iyi bir arkadaş topluluğuna sahiptik, herkes iyi niyetli mücadele etti. Hedefimiz daha da üst sıralara oynamaktı ve bunu son haftalara kadar da kovaladık. 3-4 hafta kalana kadar iddaamızı kaybettik. Tabii ki mental olarak da kendimizi tam olarak veremedik kupanın etkisinden dolayı. Çünkü final oynamaya çok yakındık ama olmadı. Eksiklerimiz de bizi etkiledi. Kendi açımdan daha da iyi geçebilirdi sezon. Yine de iyi geçti ama çok şanssız sakatlıklar yaşadım. Bu sene o sayıların üzerine çıkmayı hedefliyorum” diye konuştu.



‘TRANSFER YAPILIR’

Adem, takımdan ayrılan isimler için ise şu ifadeleri kullandı: “Takımda oynayan önemli isimler ayrıldı. Özellikle Titi, Castro ve Tunay... Kalsalardı iyi olurdu ama olmadı. Onların yerini dolduracak transferlerin yapılacağını düşünüyorum. Yapılması gerekli çünkü takımın önemli iskelet kadrosundan 3 oyuncu gitti. Onlara kalan futbol hayatlarında başarılar diliyorum. Gittikleri yerlerde hem maddi hem de mental sıkıntı yaşayabilirler. Çünkü burada en eski olan benim. Herkes gitti, bir tek ben kaldım. Her giden arkadaşım da aynı şeyi, pişman olduklarını söylüyorlar. Umarım pişman olmazlar ama ben pişman olacaklarına inanıyorum.”





‘ÇALIŞMALAR İYİ GİDİYOR’

Kaptan Adem yeni sezon hazırlıkları hakkında ise şöyle konuştu: “Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Yavaş yavaş yeni arkadaşlarımız da katılıyor, takıma çabuk uyum sağlıyorlar. Bir sakatlık olmadı çok şükür. Bundan sonra aramıza yeni katılacak olan arkadaşlarımızın da bir an önce katılması gerekiyor. Çünkü haftaya yurt dışı kampı var ve orada da ağırlıklı olarak hazırlık maçları oynanacağı için takımın tam anlamıyla hazır olması lazım.”



‘SÖZLEŞMEMİ SEVE SEVE UZATIRIM’

Kasımpaşa'daki geleceği hakkında da konuşan Adem Büyük, “Hakkımda transfer haberleri çıkıyor ama 1 yıl daha sözleşmem var burada. İsteyen varsa gelip kulüpten ister, anlaşıldığı takdirde futbolcuyla anlaşmak kolay. Varsa isteyen gelip kulübümden ister. Ondan sonra da kulübün menfaatleri doğrultusunda uyuşursa tabii ki büyük takımlarda oynamak isterim. Şu anda böyle bir şey olacak gibi görünmüyor ama ben burada anlaşmamı uzatmak isterim. Burada mutluyum. Teklif gelirse uzatmak anlamında, seve seve kabul ederim” ifadelerini kullandı.

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Adem Büyük