Galatasaray - Östersunds maçında forvet arkasında Sinan oynayacak!

Slovakya'daki kampta sakatlanan Eren Derdiyok’un, Östersunds maçında yer alamayacak oluşu, Belhanda’nın da yetişme ihtimalinin çok düşük olması Tudor’un moralini bozdu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre takımda arayışa geçen Tudor, Belhanda’nın yerine 10 numara mevkisine Sinan Gümüş’ü hazırlamaya başladı. İdman eksiği bulunmasına rağmen Eren’in yokluğunda yeni transfer Gomis 11’de görev yapacak.