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Semih Kaya
FUTBOL

Semih Kaya'dan gençlere sahip çıkın mesajı

Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, altyapıdan gençlerle ilgili paylaşım yaptı

11 Temmuz 2017 Salı, 01:39:27 Güncelleme: 09:37:43

Galatasaray'dan ayrılan ve Çekya ekibi Sparta Prag’a transfer olan Semih Kaya, dün arkadaşlarıyla vedalaşıp kamptan ayrıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kampa altyapıdan dahil edilen Yunus, Samet, Recep ve Ozan’la da fotoğraf çektiren 26 yaşındaki milli stoper, “Gençlere sahip çıkın. Türk futbolunu onlar kurtaracak” dedi. Semih’in satışından 2 milyon Euro’dan fazla gelir sağlanacak.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Adam gibi oynadı, adam gibi gidiyor. Helal olsun.
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