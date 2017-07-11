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FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri - Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı

Fenerbahçe milli yıldızla anlaştı!..

11 Temmuz 2017 Salı, 01:44:50

  • 1 Fenerbahçe milli yıldızla anlaştı!..
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    Aykut Kocaman’ın forvet ve kanatlara mutlaka takviye istemesinin ardından kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Emre Mor transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

  • 2 Fenerbahçe milli yıldızla anlaştı!..
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    Sarı-Lacivertliler’in bir süredir gündemde olan genç yetenekle her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

  • 3 Fenerbahçe milli yıldızla anlaştı!..
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    İlk senesinde beklentilerin altında kalan Mor’u başka bir takıma kiralanmayı ya da değerini bulması halinde satmayı düşünen Dortmund’un kararını vermesi beklenirken; oyuncuyla en ciddi ilgilenen takımın Kanarya olduğu belirtildi.

  • 4 Fenerbahçe milli yıldızla anlaştı!..
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    20 yaşındaki futbolcunun takımında kalması ya da başka bir ekibe gitmesi halinde alternatiflere yönelecek olan Fenerbahçe, Dortmund’un bir an evvel yanıt vermesini bekliyor.

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  • 5 Fenerbahçe milli yıldızla anlaştı!..
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    MOUSSA SOW'UN, UMREDE BİLE AKLI FENERBAHÇE'DE
    Transfer çalışmalarını sürdüren kadroya katılması gündemde olan isimlerden biri de Moussa Sow...

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YORUMLAR 6
  • Misafir
    Misafir
    Aynen
  • Misafir
    Misafir
    Emre mor hayatının hatasını yapar
  • Misafir
    Misafir
    ADAMMMM
  • Misafir
    Misafir
    Adamın ham maddesi
  • Misafir
    Misafir
    Lens geri getirilmeli.İlk sezonunda alex ten sonra bu kadar faydalı olabilen yabancı bşka futbolcu hatırlamıyorum
  • Misafir
    Misafir
    EMRE MOR HİKAYE
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