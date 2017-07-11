Fenerbahçe transfer haberleri - Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı

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YİNE KİRALIK GELEBİLİR

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, kiralık sözleşmesi sona eren Moussa Sow, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu sezon da Fener’e gelmek için yoğun çaba gösteriyor.