Fenerbahçe transfer haberleri - Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe milli yıldızla anlaştı!..
11 Temmuz 2017 Salı, 01:44:50 | Güncelleme: 09:29:59
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Aykut Kocaman’ın forvet ve kanatlara mutlaka takviye istemesinin ardından kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Emre Mor transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
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Sarı-Lacivertliler’in bir süredir gündemde olan genç yetenekle her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
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İlk senesinde beklentilerin altında kalan Mor’u başka bir takıma kiralanmayı ya da değerini bulması halinde satmayı düşünen Dortmund’un kararını vermesi beklenirken; oyuncuyla en ciddi ilgilenen takımın Kanarya olduğu belirtildi.
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20 yaşındaki futbolcunun takımında kalması ya da başka bir ekibe gitmesi halinde alternatiflere yönelecek olan Fenerbahçe, Dortmund’un bir an evvel yanıt vermesini bekliyor.
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MOUSSA SOW'UN, UMREDE BİLE AKLI FENERBAHÇE'DE Transfer çalışmalarını sürdüren kadroya katılması gündemde olan isimlerden biri de Moussa Sow...
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7 sezon önce, 2011-12’nin devre arasında geldiği Sarı-Lacivertli kulüpte taraftarın sevgisili haline gelen Senegalli futbolcu, 2015-16’da Birleşik Arap Emerlikleri takımı Al Ahli’ye satılmıştı.
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Fakat Dubai’ye bir türlü adapte olamayan deneyimli yıldız, geçen sezonun başında kiralık olarak Fenerbahçe’ye geri dönmüştü.
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Dick Advocaat yönetimindeki Kanarya, sezonun genelinde beklentilerin altında kalsa da Sow, toplam 37 karşılaşmada attığı 15 golle takımının en skorer isimlerinden biri olmayı başarmıştı.
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YİNE KİRALIK GELEBİLİR Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, kiralık sözleşmesi sona eren Moussa Sow, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu sezon da Fener’e gelmek için yoğun çaba gösteriyor.
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Teknik direktör Aykut Kocaman’la birkaç kez telefonda görüşen Senegalli, Demba Ba’yla gittiği umre ziyaretinde bile deneyimli hocayı aradı.
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Ayrıca diğer Fenerbahçeli yetlkililer de sürekli temas halinde olan Sow, kendi maaşından fedakarlık yapmaya hazır...
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Bonservisi alınmasa da kiralık olarak gelmek isteyen Senegalli bu sorunu çözmek için kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
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Bu konuda oldukça ısrarcı olan Sow, gerek yönetim gerekse Kocaman’la ipleri koparmıyor.