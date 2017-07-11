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FUTBOL

Trabzonspor'da Dorlan Pabon pazarlığı

11 Temmuz 2017 Salı, 09:41:29

Trabzonspor’da rota Dorlan Pabon’a çevrildi. 29 yaşındaki Kolombiyalı yıldız ‘tamam’ dedi. Bordo-Mavililer 4 milyon verirken 6 milyon Euro isteyen Monterrey takımı ile görüşmeler sürüyor

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    N’Doye ve Rodallega’dan isediği verimi elde edemeyen ve hücum hattına kaliteli bir isim arayan Trabzon, Kolombiyalı golcü Dorlan Pabon’u kadrosuna katmak için harekete geçti. 

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    Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Meksika ekibi Monterrey’de forma giyen 29 yaşındaki yıldızla menajerler aracılığıyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtilirken, kulübü Monterrey ile pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

  • 3 Trabzonspor'da Dorlan Pabon pazarlığı
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    Bordo-Mavili ekibin 4 milyon Euro teklif ettiği, Meksika temsilcisinin ise 6 milyon Euro istediği bildirildi.

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    Kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa, geçen sezon 33 resmi maçta 12 gol atıp 6 asist yapan Pabon’un Trabzon forması giyeceği öğrenildi.

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    İLLE DE JUNUZOVIC

    Bordo-Mavililer, Zlatko Junuzovic için de girişimlerini sürdürüyor. 

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