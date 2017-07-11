Trabzonspor'da Dorlan Pabon pazarlığı

11 Temmuz 2017 Salı, 09:41:29 | Güncelleme: 09:57:24
Trabzonspor’da rota Dorlan Pabon’a çevrildi. 29 yaşındaki Kolombiyalı yıldız ‘tamam’ dedi. Bordo-Mavililer 4 milyon verirken 6 milyon Euro isteyen Monterrey takımı ile görüşmeler sürüyor
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N’Doye ve Rodallega’dan isediği verimi elde edemeyen ve hücum hattına kaliteli bir isim arayan Trabzon, Kolombiyalı golcü Dorlan Pabon’u kadrosuna katmak için harekete geçti.
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Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Meksika ekibi Monterrey’de forma giyen 29 yaşındaki yıldızla menajerler aracılığıyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtilirken, kulübü Monterrey ile pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
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Bordo-Mavili ekibin 4 milyon Euro teklif ettiği, Meksika temsilcisinin ise 6 milyon Euro istediği bildirildi.
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Kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa, geçen sezon 33 resmi maçta 12 gol atıp 6 asist yapan Pabon’un Trabzon forması giyeceği öğrenildi.
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İLLE DE JUNUZOVIC
Bordo-Mavililer, Zlatko Junuzovic için de girişimlerini sürdürüyor.
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Avusturyalı oyuncunun Werder Bremen’de kalmak istediği ancak Alman kulübünün cazip bir fiyata 30 yaşındaki ‘10 numara’yı elden çıkarabileceği ifade edildi.
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Başkan Muharrem Usta’nın, Ersun Yanal’ın ‘mutlaka alınmalı’ dediği Junuzovic için kesenin ağzını açacağı kaydedildi.
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IBANEZ YOLCU
Trabzon'da gözden çıkarılan Luis Ibanez’e, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli Jeddah’ın talip olduğu belirtildi.
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İki kulübün 800 bin Euro’ya anlaştığı kaydedilirken; bu gelişme kampa götürülmeyen Arjantinli sol bekin 1 milyon Euro’luk maliyetinden kurtulacak olan yönetimi de sevindirdi.