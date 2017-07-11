Beşiktaş'ın Diego Costa transferinde son durum! Beşiktaş transfer haberleri!

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Bu düşüncenin hatalı olmasına rağmen kısa sürede yayıldığını ve doğru sanıldığını belirten Palazzo, Atletico'nun yaptığı herhangi bir transferi Ocak 2018'e kadar kaydettiremeyeceğini, dolayısıyla bu oyuncular üzerinde herhangi bir hak sahibi olamayacağını yazdı.