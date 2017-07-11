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FUTBOL

Beşiktaş'ın Diego Costa transferinde son durum! Beşiktaş transfer haberleri!

Beşiktaş'ın Diego Costa transferinde tek ihtimali var!

11 Temmuz 2017 Salı, 10:15:27

  • 1 Beşiktaş'ın Diego Costa transferinde tek ihtimali var!
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    Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan ismi olan Diego Costa'nın transfer durumu netlik kazanabilmiş değil.

  • 2 Beşiktaş'ın Diego Costa transferinde tek ihtimali var!
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    Chelsea'nin yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı kadrosuna alınmayan İspanyol golcünün, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

  • 3 Beşiktaş'ın Diego Costa transferinde tek ihtimali var!
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    Costa'nın en ciddi taliplerinin ise eski kulübü Atletico Madrid ve Beşiktaş'ın olduğu öne sürülüyor.

  • 4 Beşiktaş'ın Diego Costa transferinde tek ihtimali var!
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    Atletico Madrid'in Ocak 2018'e kadar transfer yasağının olması, bu transferin önündeki en büyük engel olarak göze çarpıyor.

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  • 5 Beşiktaş'ın Diego Costa transferinde tek ihtimali var!
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    Basında çıkan haberlere göre Atletico, Costa'yı Chelsea'den satın alarak Ocak 2018'e kadar başka takıma kiralamayı düşünüyordu.

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