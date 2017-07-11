Beşiktaş'ın Diego Costa transferinde son durum! Beşiktaş transfer haberleri!
Beşiktaş'ın Diego Costa transferinde tek ihtimali var!
11 Temmuz 2017 Salı, 10:15:27 | Güncelleme: 14:30:22
1
1|18
Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan ismi olan Diego Costa'nın transfer durumu netlik kazanabilmiş değil.
2
2|18
Chelsea'nin yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı kadrosuna alınmayan İspanyol golcünün, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
3
3|18
Costa'nın en ciddi taliplerinin ise eski kulübü Atletico Madrid ve Beşiktaş'ın olduğu öne sürülüyor.
4
4|18
Atletico Madrid'in Ocak 2018'e kadar transfer yasağının olması, bu transferin önündeki en büyük engel olarak göze çarpıyor.
HABERİN DEVAMI
5
5|18
Basında çıkan haberlere göre Atletico, Costa'yı Chelsea'den satın alarak Ocak 2018'e kadar başka takıma kiralamayı düşünüyordu.
6
6|18
Ancak bu tartışmalara İspanyol hukukçu Ivan Palazzo açıklık getirdi.
7
7|18
Spor hukuku konusunda uzman olan Palazzo, yazdığı yazıda Atletico Madrid'in İspanyol golcünün bonservisini alması durumunda başka bir kulübe kiralamayacağını açıkladı.
8
8|18
CAS'ın Madrid ekibiyle ilgili kararının altını çizen Palazzo, daha önce benzer bir durum yaşayan ve Aleix Vidal ile Arda Turan'ı başka takıma kiralayamayan Barcelona'yı örnek gösterdi.
HABERİN DEVAMI
9
9|18
"GAZETELER YANLIŞ YAZIYOR"
Palazzo, "Medya transfer yasağı olan bir takımın oyuncuyu transfer edip başka takıma kiralayabileceğini yazıyor ancak bu hukuksal olarak mümkün değil" dedi.
10
10|18
Bu düşüncenin hatalı olmasına rağmen kısa sürede yayıldığını ve doğru sanıldığını belirten Palazzo, Atletico'nun yaptığı herhangi bir transferi Ocak 2018'e kadar kaydettiremeyeceğini, dolayısıyla bu oyuncular üzerinde herhangi bir hak sahibi olamayacağını yazdı.
11
11|18
"Atletico'nun örneğin Diego Costa'yı transfer edip yasaklı olduğu süreçte başka bir takıma kiralayabilmesi için federatif haklarına sahip olması gerekir. Bunun olması için de oyununcuyu tescil ettirebilmiş olması lazım." diyen avukat konuya açıklık getirdi.
12
12|18
Yani siyah-beyazlıların bu transferi gerçekleştirebilmesi için Chelsea'den alması gerekiyor.
HABERİN DEVAMI
13
13|18
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dün düzenlediği basın toplantısında Diego Costa'yla ilgili konuşmuştu.
14
14|18
Güneş "Diego Costa da gelirse hayır demem. Aynı Burak Yılmaz gibi Gignac gibi. Bunlar ekonomiyle alakalı, yönetim bilir. Diego Costa var Gignac var ama transferi çok kolay değil. Bazılarında bonservis sorunu var." açıklamas yapmıştı.
15
15|18
Beşiktaş taraftarı da bir süre önce Diego Costa'nın transferiyle ilgili rekora imza atmıştı.
16
16|18
İspanyol golcünün, Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasından paylaşılan bir içeriği beğenmesi üzerine yapılan "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) yorumu kampanyası başlatan siyah-beyazlı taraftarlar rekor kırmıştı.
HABERİN DEVAMI
17
17|18
Diego Costa'nın paylaşımının altına yapılan yorum sayısı 3 milyonu aşmıştı. Bu da Instagram'da Selena Gomez'in en çok yorum alan paylaşım rekorunu kırması anlamına geliyor.
18
18|18
DIEGO COSTA KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 7 Ekim 1988 (28 yaşında) DOĞDUĞU İL: Lagarto / Brezilya BOYU: 1,86 m UYRUĞU: İspanya MEVKİ: Santrfor AYAK: Sağ ayak GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 50 milyon € SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 42 maç 22 gol 8 asist 11 sarı kart OYNADIĞI TAKIMLAR: Braga, Penafiel, Atletico Madrid, Celta Vigo, Real Vallodolid, Rayo Vallecano, Chelsea