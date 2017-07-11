Arda Japonya'ya Barcelona etkinliği için gidiyor

Arda Turan'ın dün gece sosyal medya hesabından yaptığı Japonya seyahatinden paylaşımlar, tecrübeli futbolcunun Japonya'ya transfer olacağı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Barcelona bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Katalan devinin yeni sponsoru Rakuten'in Japonya'da düzenleyeceği bir etkinlik için Barcelona'nın 4 futbolcusunun ülkeye gittiği duyuruldu. Kalatan ekibini Japonya'da Lionel Messi, Gerard Pique, Neymar ve Arda Turan'ın temsil edeceği resmen açıklandı.

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Arda Turan Japonya