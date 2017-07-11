Galatasaray Mariano'yu transfer etti! Mariano kimdir? Galatasaray transfer haberleri

Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon'u transfer eden Galatasaray'dan bir transfer daha...

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Sevilla'nın sağ beki Mariano ve kulübüyle anlaştığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar Mariano'yu 4.6 milyon Euro karşılığında transfer etti. Tecrübeli savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

MARIANO KİMDİR?

26 yaşına kadar ülkesi Brezilya'da forma giyen Mariano, 2012 yılında Fransız kulübü Bordeaux'ya transfer olmuştu. Sevilla'nın iki yıl önce bonservisine 4.5 milyon Euro ödediği Mariano, La Liga'da iki sezonda 54 maçta forma giydi. Hücuma verdiği katkıyla İspanya Ligi'nde sivrilen Brezilyalı sağ beki Sevilla'nın efsane sportif direktörü Monchi, Fransa'dan transfer etmişti.



DOĞUM TARİHİ: 23 Haziran 1986 (31 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Sao Paulo / Brezilya

BOYU: 1,77 m

UYRUĞU: Defans - sağ bek

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 8 milyon €

2015-2016 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 43 maç 4 asist 8 sarı kart

OYNADIĞI TAKIMLAR: Guarani, Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atletico-MG, Fluminense, Bordeaux, Sevilla

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