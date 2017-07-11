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Gökhan Töre, ameliyat
FUTBOL

Gökhan Töre Almanya'da ameliyat oldu

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, Almanya'da ameliyat edildi

11 Temmuz 2017 Salı, 15:43:39 Güncelleme: 15:47:19

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Töre, bu sabah Almanya'da sağ dizinden, kıkırdak hasarı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Beşiktaş ailesi olarak kendisine geçmiş olsun dileriz." denildi.

Gökhan Töre, yeni sezon hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlanmış ve tetkikler için Almanya'ya gitmişti.

Milli futbolcu da operasyon sonrasında açıklama yaptı:

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