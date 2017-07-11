Gökhan Töre Almanya'da ameliyat oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Töre, bu sabah Almanya'da sağ dizinden, kıkırdak hasarı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Beşiktaş ailesi olarak kendisine geçmiş olsun dileriz." denildi.

Gökhan Töre, yeni sezon hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlanmış ve tetkikler için Almanya'ya gitmişti.

Milli futbolcu da operasyon sonrasında açıklama yaptı:

— HT Spor (@htspor) July 11, 2017

Gökhan Töre

beşiktaş

Gökhan Töre ameliyat